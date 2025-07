Prime Day, DJI Osmo Action 5 action cam pronta a tutto in sconto a 279,99

È in offerta su Amazon DJI Osmo Action 5, pensata per riprese dinamiche anche in condizioni estreme. Il prezzo scende a 279,99€ rispetto ai 369€ di listino, con caratteristiche progettate per video stabili, nitidi e resistenti all’acqua.

Riprese 4K e stabilizzazione RockSteady

DJI Osmo Action 5 integra un sensore da 1/1.3″, capace di registrare in 4K a 120fps con HDR attivo. Grazie al sistema di stabilizzazione elettronica RockSteady 3.0 e HorizonSteady, consente riprese fluide anche durante sport ad alta intensità o movimenti rapidi. La gestione dei dettagli in condizioni di scarsa luminosità è migliorata, mentre l’ottica grandangolare da 155° garantisce un campo visivo ampio e immersivo. È un dispositivo indicato per chi pratica sport, viaggia spesso o desidera registrare vlog in mobilità.

Impermeabilità, doppio touchscreen e controllo vocale

Il corpo macchina è completamente impermeabile fino a 18 metri, senza custodia aggiuntiva. La presenza di due touchscreen a colori (anteriore e posteriore) agevola l’inquadratura in qualsiasi posizione, anche per selfie e riprese frontali. Il sistema di controllo vocale risponde a comandi rapidi per iniziare o fermare la registrazione, utile quando si indossano guanti o si utilizza la action cam montata. Il supporto magnetico facilita inoltre il cambio di accessori e montaggi in pochi secondi.

Batteria resistente al freddo e ricarica rapida

DJI Osmo Action 5 è dotata di batteria da 1770 mAh, progettata per offrire fino a 160 minuti di autonomia e operare fino a -20°C. È compatibile con ricarica rapida USB-C, che permette di ottenere l’80% della carica in circa 18 minuti. L’app DJI Mimo consente il trasferimento e l’editing diretto da smartphone, rendendo semplice condividere contenuti sui social o archiviarli rapidamente. La cam è compatibile anche con microfoni esterni tramite adattatore.

