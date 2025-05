Apple Mac M4 da 256 GB a 649€, minimo storico

Pubblicità Scende al minimo storico di 649€ il nuovo Apple Mac mini con chip M4 solo 649€ invece di 729€ su Amazon Parliamo di una delle soluzioni desktop più potenti e compatte mai proposte da Apple. Progettato per garantire prestazioni elevate in uno chassis silenzioso e discreto, questo modello rappresenta un’opportunità concreta per chi desidera rinnovare la propria postazione di lavoro o studio. Il chip M4 spinge il Mac mini oltre ogni limite All’interno del Mac mini pulsa il nuovissimo chip Apple M4, costruito con processo a 3 nanometri di seconda generazione. La configurazione con CPU 10-core e GPU 10-core permette di affrontare senza esitazioni anche i flussi di lavoro più intensi, come il montaggio video, la modellazione 3D o la programmazione avanzata. Il nuovo Neural Engine è capace di eseguire 38 trilioni di operazioni al secondo, offrendo un grande salto anche nelle applicazioni legate all’intelligenza artificiale e all’elaborazione dei dati. Compatto, silenzioso, versatile Grazie al formato ridotto, il Mac mini trova spazio su qualsiasi scrivania, anche nelle postazioni più affollate. È ideale per essere integrato in ambienti professionali, studi creativi o configurazioni home office. Il sistema è dotato di due porte Thunderbolt 4, HDMI, USB-A, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, oltre al supporto per monitor 6K: tutto ciò che serve per una postazione completa, senza limiti di espansione. Anche nella variante con archiviazione da 256 GB, le prestazioni restano fluide grazie all’efficienza dell’integrazione tra hardware e macOS. Prestazioni da professionisti, prezzo da record Il listino ufficiale indica un prezzo di 729€, ma con lo sconto attuale si risparmiano 80 euro, rendendo questo Mac mini con chip M4 uno dei migliori acquisti possibili per chi cerca un desktop moderno e potente. Rispetto alla generazione M2, si ottengono miglioramenti concreti nella gestione dei carichi complessi, con un consumo energetico ancora più contenuto. In altre parole: più potenza, più efficienza e un valore superiore alla cifra spesa.

Scoprite tutta la potenza del nuovo Mac mini in offerta a 649€ su Amazon

.

