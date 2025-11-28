Facebook Twitter Youtube
Home » Sconti speciali » Black Friday, DJI Osmo Pocket 3 con microfono al minimo: solo 540,12 €
Black Friday, DJI Osmo Pocket 3 con microfono al minimo: solo 540,12 €

È in offerta su Amazon DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo, una videocamera piccola, maneggevole con impougnatura ergonomica (e qui anche con microfono wireless incluso), utile per vlog, video di viaggio e creazione di contenuti professionali. Costa solo 540,12€ rispetto ai 689€ di listino

Riprese fluide in 4K e sensore da 1 pollice

La DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo integra un sensore CMOS da 1 pollice, in grado di registrare video in 4K a 120 fps con un’elevata resa cromatica e prestazioni affidabili anche in ambienti poco illuminati. Il sistema di stabilizzazione meccanica su 3 assi mantiene l’immagine ferma anche durante le riprese in movimento. Il touchscreen OLED da 2 pollici, completamente orientabile, consente di passare rapidamente dalla modalità orizzontale a quella verticale.

Kit completo per creator e audio professionale

La versione Creator Combo, quella che presentiamo oggi, include diversi accessori utili per la produzione video: DJI Mic 2 con trasmettitore wireless, manico con batteria aggiuntiva, morsetto per treppiede e custodia. Il microfono integrato supporta registrazioni audio stereo e direzionali, con sincronizzazione automatica tramite wireless. È una dotazione pensata per chi registra vlog, interviste o contenuti outdoor senza bisogno di attrezzature esterne.

Funzioni automatiche e ampia compatibilità

Tra le modalità disponibili ci sono ActiveTrack 6.0, riconoscimento facciale, slow motion, panorama e timelapse. Grazie all’app DJI Mimo è possibile gestire in remoto le riprese, aggiornare il firmware e accedere a funzioni di editing. La ricarica avviene tramite USB-C, con supporto alla ricarica rapida. L’autonomia è di circa 160 minuti, estendibile con il manico batteria incluso.

Per chi acquista ora, il prezzo su Amazon è di 540,12€ invece di 689€.

