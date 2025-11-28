Il tuo smartphone si scarica in 2 ore? Questo pulsante nascosto risolve tutto (ed è gratis)

Smartphone che si scarica in meno di 2 ore? Esiste un pulsante nascosto che risolve tutto ed è gratis. Ecco come attivarlo.

Gli smartphone oggi sono parte del quotidiano di ognuno ed è davvero difficile pensare di stare senza. Hanno diverse funzioni utili nel lavoro, ma anche nella vita privata, per questo i modelli di ultima generazione sono considerati dei mini pc. Non sono più dei soli mezzi di comunicazione viste le potenzialità di cui sono dotati, anche se spesso non tutte sono note. E visto il continuo uso quotidiano è necessario che il cellulare abbia una batteria efficiente e duratura.

Certo gli smartphone attualmente in commercio sono dotati di batterie che durano anche più di 24 ore nonostante il loro uso e per questo la possibilità di rimanere a telefono spento sembra remota. Quando però la batteria si scarica in 2 ore, non perché lo smartphone è difettoso, ma per il suo continuo utilizzo, si può ricorrere ad un pulsante presente nell’apparecchio, ma nascosto, che risolve il problema. Pulsante che è totalmente gratuito.

Si tratta di una funzione che non hanno tutti i cellulari e che è presente nella gamma di ultima generazione di iPhone. E’ presente in nei modelli di iPhone 17, iPhone Air, iPhone 16, iPhone 15 Pro Max. iPhone 15 Pro. Ecco di che cosa si tratta e come attivarlo: è davvero utile e riuscirà ad adattarsi all’uso del cellulare.

La modalità Alimentazione adattiva: ecco come attivarla

L’Alimentazione adattiva permette allo smartphone di gestire al meglio l’uso del telefono: prolunga automaticamente la durata della batteria nei giorni in cui si consuma più energia del solito. Individua quei giorni in cui si necessità di batteria extra e attiva tutte quelle modalità per prolungarne la durata. E’ una modalità molto utile che in pochi conoscono e che gestisce al meglio il risparmio energetico dell’apparecchio.

Può anche avvalersi della funzione risparmio energetico che prolunga automaticamente la durata della batteria quando questa raggiunge il 20%. In questo caso lo smartphone riduce il consumo della batteria limitando o in alcuni casi anche disattivando l’uso di alcune app o di altri funzioni dello smartphone che prevedono un elevato dispendio energetico.

Tra queste l’invio e la ricezione di messaggi email, Ehi Siri, l’aggiornamento delle app in background. Si attiva dall’impostazione, entrando nella modalità batteria ed è molto utile per evitare che il telefono non si scarichi del tutto. Quando la batteria tornerà all’80% la funzione risparmio energetico si disattiverà automaticamente.