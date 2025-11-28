L’UE prende di mira Mappe di Apple e Apple Ads, dovranno rispettare il DMA

L’UE ha iniziato a esaminare Apple Maps e Apple Ads (piattaforma pubblicitaria) per capire se questi servizi devono essere designati come “Gatekeeper” e quindi essere soggetti a una maggiore regolamentazione.

Nel 2023 la Commissione europea ha designato, per la prima volta, sei gatekeeper: Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft — ai sensi della legge sui mercati digitali. Le piattaforme digitali possono essere indicate come “gatekeeper” “se forniscono un importante punto di accesso tra imprese e consumatori in relazione ai servizi di piattaforma di base”.

L’App Store, iOS e Safari sono stati classificati come gatekeeper due anni addietro, imponendo a Apple di rispettare precisi requisiti nell’UE come ad esempio l’obbligo di offrire accesso a marketplace alternativi per le app e la possibilità per gli utenti di pagare con metodi di pagamento alternativi a quelli integrati di serie nei sistemi operativi.

Tra i criteri in base ai quali si crea la presunzione che un’impresa sia un gatekeeper a norma del regolamento sui mercati digitali, si tiene conto se un’impresa fornisce servizi ad almeno 45 milioni di utenti finali attivi su base mensile nell’UE e ad almeno 10 000 utenti commerciali attivi su base annua nell’UE.

45 giorni per decidere

Ora è stato stabilito che sia Mappe di Apple sia Apple Ads rientrano nelle soglie che obbligano a esaminare la questione. La Commissione europea ha ora 45 giorni lavorativi per decidere se designare Apple come gatekeeper per questi servizi; se confermata la designazione, Cupertino avrà sei mesi di tempo per conformarsi ai requisiti del DMA.

Apple non ci sta e sottolinea che Mappe non ha la stessa popolarità di servizi/app come Google Maps o Waze, e non offre funzionalità che permettono l’interazione diretta tra consumatori e aziende. Ancora, a detta di Apple la quota di mercato di Ads è molto inferiore a quelle dei servizi di advertising di aziende quali Google, Meta, Microsoft, TikTok e X e per questi motivi i servizi offerti non dovrebbe essere considerati “Core Platform Service”.

Ad aprile di quest’anno Apple è stata sanzionata per 500 milioni di euro per violazione del DMA e a luglio ha presentat ricorso.

