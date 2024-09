Con Anker Solix X1 l’indipendenza elettrica è modulare

Pubblicità

Anker presenzia a IFA 2024 anche con le soluzioni per l’energia efficiente e sostenibile, presentando il sistema SOLIX X1 in Europa. Nel contesto attuale, la ricerca di soluzioni energetiche più efficienti e sostenibili è diventata una priorità, non solo per le aziende, ma anche per molte famiglie

Anker SOLIX X1, già disponibile negli USA, è una soluzione ibrida che integra diverse tecnologie per la produzione e la gestione dell’energia. Questo sistema è progettato per offrire una soluzione completa e integrata, combinando l’energia solare con sistemi di stoccaggio avanzati, il tutto gestito da un software intelligente.

In particolare, Solix X1 è costituito da moduli solari che catturano l’energia del sole e la trasformano in energia elettrica, che può essere utilizzata immediatamente o stoccata in batterie ad alta capacità, pronte per essere utilizzate quando necessario. Ciò è particolarmente utile durante la notte o nei giorni nuvolosi, quando la produzione solare è ridotta.

Il sistema X1 sfrutta un design modulare che permette una flessibilità nella capacità (da 5 a 180 kWh) e nella potenza (da 3,68 a 72 kW), consentendo di espandere il sistema senza perdere energia. In questo modo è possibile trovare sempre la combinazione più adatta alle proprie esigenze, con il sistema che permette di espandere il pacco batteria senza subire perdite energetiche dovute all’uso combinato di batterie nuove e vecchie (effetto bottiglia). Ed ancora, il design modulare fa sì che se un modulo batteria dovesse guastarsi, il sistema è in grado di isolarlo automaticamente mantenendo operativo il resto.

Ogni modulo batteria può caricare e scaricare indipendentemente, eliminando la perdita di capacità causata da differenze nello stato di carica. Questo approccio può fornire oltre 2000 kWh di energia aggiuntiva rispetto a prodotti simili presenti sul mercato, spiega la società, aiutando a ridurre ulteriormente le bollette elettriche.

Il sistema di accumulo energetico domestico è progettato con un design minimalista e sottile (solo 15 cm di spessore), che si integra facilmente in qualsiasi arredamento. È il 40% più sottile rispetto ai sistemi tradizionali con il design ispirato al tema dell’alba, con una barra luminosa interattiva che comunica lo stato di funzionamento del sistema, con diversi colori e modalità per indicare il normale funzionamento, l’alimentazione off-grid, o eventuali problemi.

Con questo sistema gli utenti possono scegliere tra tre modalità di gestione energetica. La modalità Auto-Consumo che minimizza l’uso di elettricità dalla rete, massimizzando l’uso di energia verde; la Modalità Tariffa Oraria, che riduce la bolletta caricando il sistema quando le tariffe sono basse e scaricando quando sono alte e la modalità Off-Grid, che alimenta la casa solo con pannelli solari e il sistema di accumulo.

Durante un blackout, il sistema fornisce una potenza continua e ad alta capacità con un tempo di commutazione inferiore a 10 ms. Tra le caratteristiche dell’impianto anche la gestione smart. Gli utenti possono monitorare e controllare il sistema X1 tramite un’unica app, ottimizzando l’uso dell’energia grazie ai dati forniti.

Lato sicurezza, spiega il produttore, il sistema è progettato per prevenire il rischio di incendi e scosse elettriche, grazie ai componenti LiFePO4 che riducono il surriscaldamento e alla porta batteria OV che protegge dagli shock.

Anker SOLIX X1, inoltre, è resistente a pioggia e polvere grazie al design IP66 e offre una garanzia di 10 anni. Per tutte le altre notizie che ruotano attorno a IFA 2024 il link da seguire è direttamente questo.

