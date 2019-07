DJI Ryze Tello super scontato: mini drone di qualità per le vostre vacanze a 84,50€

Il drone perfetto per poter iniziare senza rinunciare a qualità e all’esperienza di un marchio iconico nel settore, andate su Amazon dove DJI Ryze Tello è in vendita al prezzo più basso del mercato: 84,55 euro.

Di questo drone low cos abbiamo parlato fin al giorno del suo lancio quando venne presentato al CES. TRyze Tello si distingue dai grandi droni “semi-pro” di DJI per la forma, le misure e le funzioni più basiche. È anche più facile da pilotare ha infatti sensori che permettono di eseguire decollo e atterraggio sicuri in qualsiasi situazione, anche nel caso in cui l’utente perda il segnale del drone.

Segnato da dimensioni particolarmente contenute (pesa solo 80 grammi, con un corpo di 98 x 92,5 x 41 millimetri ed eliche da soli 3 pollici), ospita a bordo un telemetro, barometro, LED, vision system, Wi-Fi e altro ancora. Ha una distanza massima di volo di ben 100 metri, e può raggiungere una velocità massima di 28 chilometri orari, con un tempo di volo massimo di 13 minuti.

Si pilota tramite l’app disponibile per iOS e Android ma chi lo desidera può proseguire esperienza ed apprendimento, infatti DJI Tello può essere programmato ed inoltre può funzionare con accessori opzionali come visori di realtà aumentata e anche controller fisici dedicati.

Interessante infine è la possibilità per la prima volta di usare il drone come una estensione di Scratch, il software open del MIT per insegnare ai più piccoli l’uso della programmazione e della combinazione tra sensori, robot e codice.

Per le sue caratteristiche il DJI Ryze Tello può essere visto come un drone per ragazzi o per chi si vuole portare in vacanza un accessorio per riprendere le proprie avventure con una discreta risoluzione senza impegnere troppo denaro per qualche cosa che sta solo sperimentando.

Il DJI Ryze Tello sul mercato può costare anche 150 euro anche se il suo prezzo ufficiale è 110 euro. Nessuno l’offre a 84,55 euro (complice uno sconto nel carrello) come Amazon