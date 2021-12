Thermos con sensore di temperatura in sconto a 12,28 euro

Se per portare con voi le vostre bevande calde preferite durante queste fredde giornate invernale e non volete fermarvi al semplice thermos, valutate l’acquisto di quello attualmente in offerta a 12,28 euro.

Si tratta infatti di un thermos speciale perché oltre ad offrire le stesse caratteristiche della categoria di prodotti a cui appartiene, mette a disposizione una serie di sensori che consentono di tenere d’occhio la temperatura interna, in modo da sapere con esattezza quando è arrivato il momento di gustarsi la bevanda ma anche quanto manca prima che diventi imbevibile.

Sul tappo sono incorporati internamente alcuni sensori che si interfacciano con lo schermo LED a colori presente sul bordo esterno, dal quale è possibile tenere d’occhio la temperatura interna e conoscere quindi quanto è calda la bevanda. Così, anche se la si sorseggia in più riprese, è comunque possibile sapere quanto l’apri-chiudi abbia influito sul raffreddamento interno.

La costruzione inoltre è di tutto rispetto: questo thermos infatti è realizzato interamente in acciao inossidabile di tipo 304 all’interno e di tipo 201 all’esterno, garantendo quindi una lunga durabilità sia per i lavaggi – che risultano estremamente facili anche quando ci sono dei residui di té – che per gli urti esterni che potrebbe ricevere quando la si porta in borsa o con uno zaino in spalla.

La capacità è di mezzo litro e c’è perfino un filtro per il té che si interpone tra la bocchetta di apertura e il tappo: in questo modo è possibile inserire le classiche bustine o direttamente le foglie e metterle in infusione durante la giornata, permettendo così di scegliere il momento giusto in base alla temperatura interna e risparmiandone così anche per la preparazione in casa, visto che qui sarà soltanto necessario scaldare l’acqua e nient’altro perché il resto può avvenire in seconda battuta.

La struttura promette di mantenere la bevanda al caldo per un massimo di 12 ore, e le misure sono quelle di una bottiglia da mezzo: siamo sui 22,5 centimetri di altezza e 6,5 di diametro.

Se intendete acquistarlo, come dicevamo questo thermos è attualmente in sconto: anziché 18,84 euro costa 12,28 euro ed è disponibile in sei diverse varianti di colore: nero, oro, bianco, rosso, blu e verde.

