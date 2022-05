Dogebos J202, il monopattino elettrico con sellino

L’evoluzione del monopattino elettrico si chiama Dogebos J202 e al momento si può comprare in offerta a metà prezzo. A un primo sguardo sembra proprio un monopattino elettrico, ma basta qualche secondo in più per accorgersi subito che c’è qualcosa di diverso dagli altri: il sellino.

Anziché quindi cavalcarlo in piedi, ci si può sedere comodamente e guidare questo veicolo elettrico per le strade cittadine anche per lunghi tragitti, senza affaticare le gambe e beneficiando di un maggiore confort di cui la seduta è soltanto la punta dell’iceberg.

Presenta infatti ampi ammortizzatori su entrambe le ruote (che sono da 10 pollici, quindi un po’ più grandi delle più comuni da 8 pollici), garantendo quindi un miglior assorbimento delle vibrazioni e degli urti dati da buche e avvallamenti. C’è inoltre il parafango per entrambi gli pneumatici, in modo da prevenire schizzi anche se si guida sul bagnato, e usa freni a disco per garantire una ottima frenata.

Anche perché questo veicolo, che viene classificato come electric scooter, può andare davvero forte: la scheda tecnica parla di 40 chilometri orari raggiungibili grazie al motore da 500 Watt, quindi ben al di sopra dei 25 chilometri orari disposti per legge in Italia per quanto concerne biciclette e monopattini elettrici.

L’autonomia della batteria, che si ricarica completamente in circa 6-8 ore, è di 40 chilometri con una sola carica, e il peso massimo supportato è di 120 chilogrammi, potendo così sostenere anche un adulto con ampio zaino sulle spalle.

Chi intende acquistare Dogebos J202 al momento come dicevamo può approfittare di un’offerta che permette di pagarlo la metà: anziché 948,66 euro si può comprare per 474,33 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.