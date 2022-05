Disney Plus prepara una serie TV di Daredevil

Daredevil sta per tornare: non su Netflix, dove era stato cancellato nel 2018 (presumibilmente perché non stava dando i frutti sperati) dopo tre stagioni, ma su Disney+, attraverso una nuova serie attualmente in produzione. Si dice che ci starebbero lavorando i co-sceneggiatori Matt Corman e Chris Ord, noti nel settore principalmente per essere stati i co-showrunner del dramma militare The Brave andato in onda sulla NBC e per aver creato il dramma di spionaggio Covert Affairs.

Daredevil è solo l’ultimo di un gran numero di titoli della Marvel Cinematic Universe (MCU) che sono stati trasformati in spettacoli per Disney+, a partire da WandaVision, la miniserie televisiva creata lo scorso anno da Jac Schaeffer per la piattaforma di video on demand e basata sui personaggi Wanda Maximoff e Visione. Da allora Disney ha pubblicato altri sei spettacoli Marvel tra cui Hawkeye, Moonknight e Loki, mentre molti altro sono in arrivo, mentre su Netflix il catalogo MCU è stato definitivamente rimosso all’inizio di quest’anno.

Secondo le indiscrezioni la serie di Daredevil per Disney+ è ancora alle primissime fasi, tanto che Marvel non l’ha ancora neppure annunciata formalmente. L’attore Charlie Cox, che ha interpretato il personaggio principale Matt Murdock nella serie per Netflix, è tornato al suo vecchio ruolo nel film Spider-Man: No Way Home; Vincent D’Onofrio invece interpreta il villain Wilson Fisk, alias il Kingpin, nella serie televisiva Daredevil del 2015 e nella miniserie televisiva Hawkeye del 2021 per Disney. Entrambi gli attori sembravano ottimisti riguardo il ritorno della serie su Disney+, ma non si sa se torneranno a recitare nei rispettivi panni.

In un’intervista con Marvel News Desk, D’Onofrio ha parlato dell’improvvisa cancellazione dello show su Netflix, che ha scioccato i suoi numerosi fan. Secondo l’attore ciò è accaduto perché si prospettava già il passaggio su Disney+: «Sai, nello stesso momento in cui il gruppo #SaveDaredevil iniziò a crescere, abbiamo capito che ciò stava succedendo perché era in arrivo Disney+».