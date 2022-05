Fortnite ora è disponibile per tutti tramite GeForce Now

Il popolarissimo Fortnite è pronto per tornare su iPhone: dopo diversi mesi di test in beta, Nvidia ha infatti annunciato che il videogioco ora è disponibile per tutti gli abbonati a GeForce NOW tramite Safari su iOS. Il titolo è completo di tutto, dai controlli touch ottimizzati per il dispositivo ai menu di gioco, consentendo così ai giocatori di tornare a divertirsi nelle battaglie online usando iPhone e iPad.

L’app infatti, i nostri più fedeli lettori lo ricorderanno bene, è sparita dall’App Store ad agosto di due anni fa, e cioè quando la società sviluppatrice Epic Games si è rifiutata di far passare gli acquisti tramite l’App Store in modo tale da non dover cederne il 30% come da regolamento di Apple.

L’azienda però come dicevamo ora è riuscita a tornare su iPhone e iPad attraverso lo stratagemma dello streaming online: sebbene infatti le regole dell’App Store ne vietano l’accesso tramite un’app, nulla impedisce a uno sviluppatore di usare il browser web, in questo caso Safari, per trasmettere i videogiochi del proprio catalogo.

Così GeForceNOW, che come l’Xbox Cloud Gaming di Microsoft (dove Fortnite è già presente da maggio) è di fatto un servizio multipattaforma che fa proprio questo, ora è pronto per accogliere Fortnite e quindi da questo momento è sufficiente aprire Safari, navigare su https://play.geforcenow.com/ e digitare il nome del gioco nella barra di ricerca, quindi schiacciare il tasto “Play” per avviare la partita. Per velocizzare i successivi accessi è anche possibile aggiungere l’icona di un sito web alla schermata Home cliccando sul pulsante Condividi e successivamente sulla voce “Aggiungi a Home”: a quel punto l’icona comparirà sulla schermata principale proprio come se fosse un’app a sé stante.

Su Mac invece l’app GeForce NOW esiste ed è stata recentemente aggiornata per supportare nativamente quelli con processore M1. Ricordiamo infine che a GeForce NOW ci si può iscrivere gratuitamente – con accesso standard ai server gaming e sessioni della durata massima di 1 ora – ed eventualmente ci si può poi abbonare a partire da 9,99 euro al mese per ottenere di più.