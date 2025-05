Donald Trump vuole spegnere Energy Star

Energy Star è un programma governativo statunitense per promuovere la conservazione di energia migliorando l’efficienza dei prodotti di consumo. Avete probabilmente visto il logo su decine di prodotti (una stella bianca su fondo blu con la scritta energy), marchio che compare su moltissime periferiche e prodotti informatici.

Il programma è stato creato nel 1992 dalla Environmental Protection Agency per ridurre il consumo energetico e la produzione di gas serra da parte delle centrali elettriche. È nato come parte di una serie di programmi volontari per dimostrare il potenziale delle strategie di riduzione dell’inquinamento.

L’applicazione del marchio Energy Star è iniziata sui prodotti informatici, ma nel corso degli anni è stata estesa ad altri dispositivi e settori, come i prodotti da ufficio, l’illuminazione e altri ancora.

Secondo il Washington Post il programma potrebbe presto scomparire: l’Agenzia americana per la protezione dell’ambiente EPA vuole dire addio ai vincoli imposti da questo programma, eliminando l’obbligo di conformarsi a determinati standard (es. una efficienza dell’80% o più per i prodotti alimentati da corrente alternata).

Secondo un report che risale al 2023, dalla sua creazione il programma Energy Star avrebbe aiutato le famiglie e le imprese americane a risparmiare oltre 500 miliardi di dollari in spese energetiche. Ha anche impedito l’emissione di circa 4 miliardi di tonnellate di gas serra, ovvero l’equivalente di 933 milioni di auto a benzina per un anno.

L’Agenzia statunitnse per la protezione dell’ambiente non ha ancora indicato quando il cambiamento avrà effetto: per saperne di più occorre attendere l’OK dal Congresso.

La decisione in arrivo è una delle numerose picconate di Trump alle politiche su clima e ambiente USA, con modifiche che prevedono l’eliminazione di limiti alle emissioni di gas serra delle centrali elettriche (anche quelle a carbone), soglie emissive per i veicoli (incluso il trasporto pesante), norme a tutela dell’acqua e altro ancora.

L’EPA ha annunciato un piano per ridurre il proprio budget di 300 milioni di dollari nell’anno fiscale 2026, riportare il personale ai livelli degli anni ’80 e sciogliere il proprio ufficio di ricerca e sviluppo, nell’ambito di una “profonda riorganizzazione dell’agenzia”.

Tra le critiche alle modifiche, quella dell’Union of Concerned Scientists, secondo la quale i tagli al personale e i cambiamenti organizzativi costringeranno i dipendenti dell’EPA a seguire l’agenda politica del presidente piuttosto che evidenze scientifiche.

