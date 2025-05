Samsung Harman compra B&W, Denon, Marantz e Polk Audio

Harman, la controllata di Samsung specializzata in soluzioni audio, ha annunciato l’acquisto della divisione audio di Masimo per 350 milioni di dollari. Con questa operazione, i marchi di proprietà Masimo – tra cui svettano Bowers & Wilkins, Denon, Marantz e Polk Audio – si affiancheranno all’ampio portafoglio già in mano a Samsung – Harman: JBL, Harman Kardon, AKG, Mark Levinson, Arcam e Revel.

Ricordiamo che Masimo è il colosso statunitnse di dispositivi medici e per la salute che aveva fatto causa ad Apple per furto di segreti industriali e sopratutto per i sensori integrati in Apple Watch, a cui era seguita la sospensione temporanea delle vendite dello smartwatch di Cupertino in USA.

L’acquisizione della divisione audio di Masimo, più nota al grande pubblico per marchi e prodotti iconici come gli speaker Zeppelin e Nautilus di Bowers & Wilkins, speaker e sintonizzatorii Denon e Marantz, promette di rafforzare la posizione di Samsung – Harman come leader mondiale nel settore audio consumer.

Lo scorso anno Harman deteneva già il 60 percento del mercato degli apparecchi audio portatili, e con questa acquisizione punta a consolidare ulteriormente il primato globale.

Per quanto riguarda Samsung, l’obiettivo dichiarato è sfruttare le tecnologie audio professionali di Bowers & Wilkins, Denon e Marantz per arricchire le linee di smartphone, cuffie wireless, soundbar e TV, oltre a potenziare l’offerta di sistemi audio per auto con soluzioni di alta gamma.

Dave Rogers, presidente della divisione Lifestyle di Harman, ha sottolineato come la fusione delle due realtà – entrambe ancorate a una lunga eredità di innovazione – permetterà di offrire una gamma di prodotti più ampia e competitiva, mantenendo al centro la qualità e l’eccellenza sonora.

Sebbene non sia stato confermato un taglio di personale, Rogers ha fatto capire che i team tecnici e commerciali della divisione audio di Masimo verranno accolti in Harman per garantire continuità nello sviluppo dei prodotti.

Inserita sin dal 2017 nella galassia Samsung con un investimento di otto miliardi di dollari, Harman continuerà a operare come società indipendente pur beneficiando delle sinergie con il gruppo sudcoreano. L’acquisizione dovrebbe concludersi entro la fine del 2025 dopo le approvazioni normative e il via libera degli enti antitrust.

