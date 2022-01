Doogee V20, dal 21 febbraio a 299 euro il rugged con doppio display

Torna in campo smartphone rugged uno dei brand più apprezzati, Doogee, e lo fa con la presentazione del nuovo terminale Doogee V20, che sarà disponibile al pre ordine a partire dal 21 febbraio. Stupirà tutti: è dotato di funzionalità che non ci si aspetterebbe da uno smartphone rugged.

Il dispositivo sarà il primo rugged phone del 2022 per l’azienda, il primo con doppio display: quello principale AMOLED, un display posteriore. Il display principale è un pannello Samsung AMOLED da 6,43 pollici con una risoluzione pari a 2400×1080. Il display posteriore, invece, ha una dimensione di 1,05 pollici e andrà ad affiancare il reparto camere.

Il terminale sarà alimentato da un processore octa-core e arriva con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria UFS, espandibile fino a 512 GB, utilizzando una Micro SD.

Sul retro è presente una configurazione a 3 fotocamere, dove la principale è offre un sensore da 64 MP, affiancato da una fotocamera per la visione notturna da 20 MP e da una fotocamera grandangolare da 8 MP. Se si guarda alla parte frontale, invece, la fotocamera una selfie è da 16 MP.

Doogee V20 viene fornito con una potentissima batteria da 6000 mAh, e si affida al supporto della ricarica rapida da 33 W per ottenere velocità per portare il dispositivo da 0 a 100% nel minor tempo possibile. Supporta anche la ricarica wireless da 15 W, che è comunque davvero potente e sufficiente per ricaricare una potente batteria da 6000 mAh in poco tempo.

Il terminale sarà disponibile in 3 colori con 2 finiture: le varianti nero cavaliere e rosso vino hanno una finitura in fibra di carbonio, mentre il “grigio fantasma” ottiene una finitura opaca.

Trattandosi di un rugged phone, Doogee V20 è impermeabile, a prova di caduta e antiurto. Grazie alla sua certificazione MIL-STD-810, V20 è utilizzabile in ambienti difficili, come luoghi con temperature estremamente alte e basse.

Secondo la società, il telefono sarà disponibile al preordine dal 21 febbraio su Ali-Express con un prezzo di 399 dollari, ma per i primi 1000 acquirenti il prezzo sarà di 299,00 dollari. Per saperne di più vi invitiamo direttamente sulla pagina ufficiale del prodotto.