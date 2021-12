Prima beta di iOS 15.3 e iPadOS 15.3 agli sviluppatori

Apple ha rilasciato la beta 1 di iOS 15.3 e iPadOS 15.3 agli sviluppatori. La beta 1 dei nuovi sistemi operativi per iPhone e iPad arriva a pochi giorni dal rilascio delle versioni definitive di iOS 15.2 e iPadOS 15.2.

Come sempre gli sviluppatori registrati possono scaricare le nuove beta dal Developer Center di Apple; gli sviluppatori con il profilo installato nei loro sistemi possono ottenere gli aggiornamenti in beta direttamente over-the-air (alla stregua di normali aggiornamenti del sistema operativo).

Non sono al momento note novità specifiche di iOS e iPadOS 15.3 ma è facile immaginare che Apple si stia concentrando per risolvere bug minori non ancora risolti dopo il rilascio di iOS 15 e funzionalità indicate in arrivo quali Universal Control, meccanismo che rende il passaggio da Mac ad iPad ancora più fluido, permettendo di controllare più dispositivi alla volta, spostare il cursore fra i vari schermi (si, può ad esempio, digitare qualcosa sul Mac e guardare il testo apparire sull’iPad, trascinare contenuti da Mac a iPad).

Altra novità annunciata ma non ancora implementata è la funzionalità che negli USA dovrebbe permettere in alcuni Stati di salvare in Wallet la patente o la carta d’identità, indicata come in arrivo per il 2022.

Sempre ai soli sviluppatori, Apple ha rilasciato la beta 1 di watchOS 8.4 e tvOS 15.3.