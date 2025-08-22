Meta porta il doppiaggio AI nei Reels di Facebook e Instagram anche con con sincronizzazione labiale

L’intelligenza artificiale è arrivata anche sui Reels di Facebook e Instagram con un ambizioso obittivo: rendere questi contenuti accessibili da tutte le parti del mondo attraverso la traduzione della voce in tempo reale con tanto di sincronizzazione del labiale, così da rendere il risultato ancora più realistico.

Questa funzione si chiama Meta AI Translations e al momento è limitata alla traduzione dall’inglese allo spagnolo e viceversa, mantenendo il tono e il timbro originale della voce. Come dicevamo questa tecnologia abbina anche il movimento delle labbra al nuovo audio, offrendo quindi un effetto sincronizzato con la lingua tradotta.

Prima fase di lancio

Allo stato attuale l’utente può decidere se attivare o meno la traduzione e la sincronizzazione labiale, oltre a poter rivedere e approvare la versione tradotta prima della pubblicazione.

Inoltre non possono accedervi tutti: in questa prima fase l’azienda ha deciso di rilasciarla ai creator che su Facebook hanno almeno 1.000 follower, mentre su Instagram è disponibile per tutti gli account pubblici.

Per una migliore riuscita delle registrazioni Meta consiglia di preferire video frontali e parlare quanto più chiaro possibile, se possibile evitando rumori di fondo e musica eccessiva. Inoltre se ci sono più parlanti nel video, meglio non sovrapporre le voci.

Come funziona

Una volta attivata, i contenuti tradotti vengono mostrati agli utenti nella loro lingua e il proprietario del video, attraverso una nuova sezione delle statistiche che suddivide le visualizzazioni per lingua, può analizzare le performance dei contenuti multilingua.

Gli spettatori invece possono scegliere di disattivare le traduzioni tramite il menu delle impostazioni del video.

Un esempio concreto di questa tecnologia è stato appena pubblicato dal capo di Instagram, Adam Mosseri, sul suo profilo ufficiale Threads.

Tracce audio aggiunte a mano

Oltre alla funzione di traduzione automatica, Meta ha appena introdotto anche la possibilità, per le Pagine Facebook, di caricare fino a 20 tracce audio doppiate manualmente su un singolo Reel. Queste tracce possono essere gestite prima o dopo la pubblicazione e vengono mostrate agli utenti nella lingua selezionata nelle loro impostazioni.

Il caricamento delle tracce avviene tramite il Meta Business Suite all’interno della sezione “Sottotitoli e traduzioni” del compositore di Reels.

Una riflessione

Sebbene queste funzionalità aprano nuove opportunità per la diffusione dei contenuti a livello globale, è importante considerare anche le implicazioni legate alla veridicità delle informazioni veicolate tramite AI. La possibilità di tradurre e sincronizzare il labiale in modo realistico rende infatti più difficile per lo spettatore verificare se le parole pronunciate nel video corrispondano davvero al messaggio originale.

In scenari delicati – ad esempio, dichiarazioni ufficiali da parte di esponenti politici durante una crisi – l’uso improprio di queste tecnologie potrebbe alterare la percezione della realtà, generando confusione o allarmismo. Una traduzione modificata, anche solo per errore o interpretazione imprecisa, accompagnata da un perfetto labiale, potrebbe indurre il pubblico a credere in affermazioni mai fatte.

È quindi fondamentale mantenere un approccio critico di fronte a contenuti generati o trasformati con l’intelligenza artificiale, soprattutto considerando che queste tecnologie sono sviluppate e controllate da soggetti privati, e che la loro applicazione su larga scala può avere effetti non sempre prevedibili sull’informazione e sull’opinione pubblica.

