Apple semplificherà Controllo Fotocamera di iPhone

Il tasto Controllo fotocamera – Camera Control è un mini capolavoro di ingegneria e anche, sulla carta, una buona idea per offrire su iPhone controlli fisici stile fotocamera, ma dal debutto negli iPhone 16 l’esperienza d’uso non convince molti utenti: la buona notizia è che Apple sta lavorando a una nuova versione semplificata.

In realtà, secondo una anticipazione pubblicata sul social cinese Weibo il tasto Controllo fotocamera sembrava destinato a essere eliminato già con la gamma iPhone 18 del 2026.

Tenendo presente che è stato introdotto nell’autunno del 2024 in tutti gli iPhone 16 (standard, Plus, Pro e Pro Max), l’eliminazione paventata nel 2026 rappresenterebbe un passo falso per Cupertino. Ma questa anticipazione pubblicata da un account sconosciuto, non è stata riportata in precedenza perché ritenuta non attendibile.

Invece risulta piuttosto attendibile uno degli ultimi post del leaker che si firma Instant Digital, il quale sostiene al contrario che Controllo fotocamera sarà presente negli iPhone 18, ma che Apple sta lavorando per semplificarne la costruzione per ridurre i costi.

Controllo fotocamera, perché non piace

Gi appassionati di hardware e tecnologia sono affascinati da questo mini trackpad dotato sia di sensore di pressione che di sensore capacitivo per rilevare i movimenti. L’idea e la tecnologia sono buoni, ma l’esperienza d’uso non piace a molti utenti, perché impone di memorizzare numerose gesture e diversi livelli di pressione per poter navigare e accedere alle svariate impostazioni per foto e video.

Il risultato in pratica è che alcuni lo ignorano quasi completamente, oppure lo disattivano, mentre altri lo riconfigurano per assegnarli un’altra funzione. Altri utenti ancora, per semplificarne l’uso, rinunciano volentieri alle gesture disattivando il rilevamento del movimento, limitandosi a usare Controllo fotocamera solo per avviare la Fotocamera, inquadrare e scattare.

Apple ci sta lavorando

Secondo il leaker i cambiamenti che Apple sta progettando per Controllo fotocamera puntano proprio alla semplificazione. Si spera anche a livello funzionale, ma sopratutto per contenere i costi elevati di produzione, componenti e anche in fase di riparazione post-vendita.

Per risolvere il problema sembra che Apple impiegherà una versione più semplice, priva di sensore capacitivo, basata esclusivamente sul sensore di pressione. Non è una strada nuova perché già alcuni Android mettono a disposizione tasti in grado di rilevare sfioramenti, pressione e anche scorrimento impiegando esclusivamente il sensore di pressione.

Per quanto riguarda gli iPhone 17 in arrivo a settembre la presenza di Controllo fotocamera è data per scontata, sempre con doppio sensore come negli iPhone 16, ma (si spera) magari con qualche intervento di Apple lato software e impostazioni per renderlo più pratico da usare e configurare.

