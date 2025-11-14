Dreame AP10, il purificatore d’aria che elimina il 99,9% dei peli di animali

In Italia è arrivato Dreame AP10, l’ultimo purificatore d’aria dell’azienda che promette di ridurre la presenza di peli di animale e migliorare la qualità dell’aria combinando sistemi di aspirazione e filtrazione con alcune funzioni dedicate appunto agli animali che girano per casa.

Il cuore del purificatore è un sistema di ventilazione meccanica controllata che sostanzialmente crea un leggero divario di pressione negativa tra l’apparecchio e la stanza, permettendo di aspirare i peli e le particelle sospese da tutte le direzioni.

Secondo quando dichiara il produttore, può assorbire fino al 99,9% dei peli, con un CADR delle particelle di 430 m³/h e un CADR della formaldeide di 200 m³/h (la sigla CADR sta per Clean Air Delivery Rate, ovvero “Portata di Aria Pulita”, ed è un parametro tecnico utilizzato per misurare l’efficacia di purificatori d’aria e dispositivi simili indicando quanta aria pulita il dispositivo è in grado di fornire in un’ora considerando il filtraggio delle particelle specifiche come polvere, polline, fumo e, appunto, peli).

La purificazione dell’aria si basa su cinque stadi di filtrazione:

Filtro primario in cotone che cattura peli, polvere e particelle più grandi; Filtro composito ad alta efficienza per particelle fini come il PM2,5; Filtro a doppio strato di carbone attivo progettato per ridurre gli odori; Luce UVC per la disinfezione di virus e batteri comuni; Cluster di ioni negativi che cattura particelle molto piccole e contribuisce alla riduzione degli odori.

Molto buona poi la costruzione, specie dal punto di vista della sicurezza: ad esempio il cavo di alimentazione è intrecciato, così dovrebbe resistere meglio ai morsi, inoltre si spegne automaticamente se viene inclinato oltre i 22°.

Dispone di un vano di raccolta dei peli trasparente a 360° che permette di controllare visivamente lo stato di riempimento e di rimuovere le particelle accumulate, mentre il display a LED indica i livelli di PM 2,5 e attiva automaticamente la modalità di purificazione quando rileva inquinamento.

L’unità incorpora anche un tiragraffi e un teaser per il gioco, oltre a un laser per stimolare la curiosità degli animali. Ovviamente tramite l’app Dreame (per iPhone, Apple Watch e Android) è possibile controllare il dispositivo da remoto, monitorare la qualità dell’aria e utilizzare comandi vocali.

Disponibilità e prezzo

Dreame AP10 arriva in Italia il 14 novembre, costa 399 € e lo trovate anche su Amazon.

