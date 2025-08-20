Facebook Twitter Youtube

Dreame H15 Pro Heat lavapavimenti smart a caldo, con AI, sconto di 150 €

Arriva Dreame H15 Pro Heat, lavapavimenti smart con vapore caldo, AI e pulizia fino agli angoli

Su Amazon è in sconto Dreame H15 Pro Heat, uno degli ultimi modelli della gamma Dreame, progettato per offrire lavaggio con acqua calda, aspirazione potente e intelligenza artificiale per una pulizia più completa. Ora costa solo 549€ invece di 699€.

Lavaggio a caldo e igienizzazione automatica

Questo modello introduce l’uso di acqua riscaldata fino a 85 °C che raggiunge circa 55 °C sulla superficie, temperatura ideale per rimuovere macchie difficili come grasso o olio da cucina, mentre la spazzola viene igienizzata automaticamente con un ciclo ad acqua bollente a 100 °C.

Tecnologia AI e potenza di aspirazione

Integra inoltre un braccio robotico AI DescendReach capace di abbassarsi per pulire efficacemente lungo i battiscopa, un sensore RGB che rileva il livello e il tipo di sporco regolando la potenza fino a 22.000Pa, e un sistema che distingue tra liquidi e solidi rimuovendoli in un solo passaggio.

Design pratico e gestione smart

La struttura è pensata per ridurre lo sforzo, grazie a un’inclinazione fino a 180° che permette di arrivare sotto mobili bassi e a ruote motorizzate che assistono nei movimenti avanti e indietro. Tramite l’app Dreamehome si possono personalizzare le impostazioni e monitorare lo stato del dispositivo, rendendo la gestione ancora più semplice. Infine, il rullo si mantiene sempre igienico grazie alla funzione di autopulizia e asciugatura automatica.

Prezzo e disponibilità

Il prezzo di listino del Dreame H15 Pro Heat è di 699€, ma oggi su Amazon è disponibile a 549€ invece di 699€.

