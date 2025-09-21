Dreame da IFA 2025 all’apertura dei primi negozi in Italia, innovazione e vicinanza ai clienti

IFA 2025 è stata la cornice per mostrare le ambizioni di Dreame che quest’anno si è riservata uno spazio dedicato di grandi dimensioni per far conoscere non solo i prodotti per la pulizia e la cura della persona che vedremo in Italia ma anche una gamma allargata che va dagli elettrodomestici all’audio che rappresentano la volontà di espansione in categorie sempre più ampie.

L’azienda ha svelato un portafoglio di innovazioni che vanno dai robot aspirapolvere più avanzati che si trasformano in veri e propri robot per la casa agli aspirapolvere senza fili, fino a soluzioni nel campo del beauty che dimostrano la volontà di diversificare e rafforzare la propria presenza nel quotidiano. Non solo tecnologia, ma un ecosistema di soluzioni pensate per migliorare la vita domestica e personale.

Tutti i prodotti presentati si distinguono per un design elegante e per l’attenzione alla sostenibilità: sistemi che riducono sprechi di acqua ed energia, materiali più resistenti e processi di autopulizia che allungano la vita utile dei dispositivi.

Le novità Dreame presentate a IFA 2025

Robot aspirapolvere top di gamma

Il cuore della presentazione è stato dominato dai robot aspirapolvere, da sempre emblema di Dreame. A IFA 2025 hanno debuttato diversi modelli di punta:

Aqua10 Ultra Roller Complete

L’Aqua10 Ultra Roller Complete è il robot più completo della nuova serie Dreame. Il suo rullo mop rotante a 100 giri/min garantisce una frizione costante sul pavimento, potenziata da 12 ugelli spray che distribuiscono acqua in modo uniforme. Il sistema ThermoHub porta l’acqua fino a 100 °C, igienizzando e mantenendo il mop pulito tramite un ciclo di autopulizia automatica. Quando incontra tappeti, la funzione AutoSeal Roller Guard solleva e isola il rullo per evitare danni. Con un’aspirazione potente e un sistema di navigazione AI + LDS, questo modello unisce lavaggio, igiene e autonomia in un unico dispositivo.

Aqua10 Ultra Track Complete

Il modello Track Complete introduce la tecnologia TrackSync, che simula il movimento manuale del mocio per una pulizia più naturale. Utilizza acqua scaldata a 45 °C, ideale per sciogliere lo sporco senza danneggiare pavimenti delicati. L’aspirazione fino a 25.000 Pa lo rende molto efficace, mentre il sistema AI con LDS retrattile e telecamera RGB riconosce in tempo reale ostacoli e oggetti. Grazie alle mappe dinamiche multi-livello, il robot adatta la pulizia alle abitudini dell’utente, intensificando ad esempio la cucina o gli ingressi più trafficati.

Matrix10 Ultra

Il Matrix10 Ultra porta la personalizzazione a un nuovo livello grazie al Multi-Mop Switching Dock, che cambia mop e detergente automaticamente in base all’ambiente: antibatterico in bagno, sgrassante in cucina, delicato in soggiorno. L’aspirazione da oltre 20.000 Pa assicura prestazioni di punta, mentre la navigazione AI + LDS con telecamera RGB riconosce mobili e superfici. La base gestisce anche lavaggio, asciugatura e sanificazione delle mop, riducendo gli interventi manuali. È pensato per chi cerca un sistema versatile e quasi privo di manutenzione.

Cyber10 Ultra

Il Cyber10 Ultra rappresenta l’apice della ricerca Dreame sulla robotica avanzata. È un robot aspirapolvere, ma definirlo così è riduttivo: si tratta di una piattaforma multifunzionale che unisce aspirazione, lavaggio e interazione fisica con l’ambiente.

La caratteristica più spettacolare è il braccio robotico CyberDex integrato: un’estensione motorizzata che può allungarsi per raggiungere angoli difficili, rimuovere oggetti leggeri dal percorso, spostare ostacoli o addirittura utilizzare piccoli utensili compatibili.

Con questa innovazione, il robot non si limita più a evitare gli oggetti, ma li gestisce attivamente.



Dal punto di vista delle prestazioni, Cyber10 Ultra offre un’aspirazione tra le più potenti mai viste, con valori che superano i 25.000 Pa. Il sistema di navigazione integra telecamere RGB, AI avanzata e un set di sensori 3D che permettono al robot di “comprendere” la casa in modo dettagliato. Può riconoscere mobili, zone delicate, aree vietate e adattare la pulizia di conseguenza.La docking station è un altro elemento centrale: una base “all-in-one” che non solo ricarica, ma gestisce lavaggio mocio, asciugatura, svuotamento automatico della polvere e rifornimento d’acqua. In pratica, l’utente può dimenticarsi delle operazioni di manutenzione per settimane.

Ma ciò che rende Cyber10 Ultra unico è la sua vocazione “assistiva”. Non è più soltanto un aspirapolvere, ma un piccolo robot domestico capace di compiti complessi.

Nella nostra galleria di immagini potete notare come l’offerta di Dreame, pari a quella di altri marchi di aziende che si sono presentate sul mercato con prodotti per la pulizia domestica ora si estende ad una vasta gamma di Robot per il giardino e per la piscina, ai robot lavavetri, ai purificatori e, specificamente per Dreame come abbiamo detto nella nostra introduzione, ad una classe di prodotti ben più vasta.

Ovviamente il protagonista della curiosità di tutti e non soltanto il Cyber10 Ultra con il braccio robotico ma pure il “dock” che permette ai robot di Dreame di salire tutte le scale lineari…

Aspirapolvere senza fili: V30 e V20 Pro

Dreame ha presentato anche la nuova generazione di aspirapolvere stick, pensata per chi cerca flessibilità e potenza:

Dreame V30

Dreame V30 debutta come il nuovo riferimento per gli aspirapolvere senza fili di fascia alta: potenza estrema, autonomia e funzioni intelligenti al servizio della praticità quotidiana. Spinto da ben 330 AW e supportato da una batteria da 8×3.200 mAh, garantisce fino a 90 minuti d’uso e la copertura di vaste superfici fino a 270 m² con una sola carica.

Due le innovazioni che fanno la differenza: il tubo flessibile pieghevole a 90° e regolabile in quattro lunghezze, perfetto per arrivare sotto letti, divani e mobili bassi senza spostare nulla; e la tecnologia CelesTect con illuminazione (LED) – la luce rivela la polvere nascosta, mentre sensori regolano automaticamente la potenza d’aspirazione.

Il braccio robotico GapFree AI completa il quadro: grazie al rilevamento a infrarossi, si abbassa per raggiungere i bordi fino a 0 mm, raccolgono sporco e polvere lungo battiscopa senza lasciare residui.

Dreame V20 Pro

Il Dreame V20 Pro punta su equilibrio tra prestazioni, leggerezza e soluzioni intelligenti. Offre 210 AW di aspirazione, la stessa batteria da 8×3.200 mAh del fratello maggiore, autonomia fino a 90 minuti, e copertura stimata fino a 250 m² con una singola carica.

Anche il V20 Pro è dotato dello stesso tubo pieghevole a 90° estendibile in quattro fasi, che permette di pulire spazi difficili come sotto i mobili senza chinarsi.

Per la visibilità e il controllo, integra la tecnologia CelesTect con illuminazione LED e sensori capaci di rilevare polvere nascosta, regolando la potenza in base al grado di sporco; i dati della pulizia vengono mostrati in tempo reale su un display LED.

Si tratta di modelli progettati per chi vuole prestazioni elevate anche in spazi ridotti, automobili o zone difficili da raggiungere con un robot.

Lavasciuga e wet & dry: H15 Pro FoamWash

Grande attenzione anche ai dispositivi ibridi, che aspirano e lavano insieme:

H15 Pro FoamWash è il protagonista assoluto: un sistema che applica schiuma detergente, la combina con bio-enzimi e completa con un lavaggio ad alta velocità. Dotato di sensori RGB per distinguere macchie e liquidi, regola in automatico dosaggio di acqua e detergente.

Un modello pensato per case dinamiche, famiglie con animali o bambini, dove igiene e praticità fanno davvero la differenza.

AI, automazione e manutenzione intelligente

Tutti i nuovi modelli Dreame integrano sistemi avanzati di intelligenza artificiale: riconoscimento preciso degli ostacoli, gestione autonoma di moci e rulli con lavaggio e asciugatura automatica. Sensori capaci di distinguere superfici, sporco solido e liquido, riduzione drastica degli interventi manuali grazie a docking station evolute.

In questo modo la pulizia diventa non solo più efficace, ma anche meno impegnativa per l’utente.

Beauty e cura personale

Dreame ha sorpreso il pubblico ampliando la gamma con una linea dedicata alla cura dei capelli:

Dreame Hair Pocket : phon compatto, pieghevole e leggerissimo (300 g), con bocchette intercambiabili e tecnologia a ioni negativi.

: phon compatto, pieghevole e leggerissimo (300 g), con bocchette intercambiabili e tecnologia a ioni negativi. Dreame Hair Glory, Miracle e Gleam: asciugacapelli ad alte prestazioni con motori fino a 110.000 giri/min, controllo intelligente della temperatura e design elegante.

La scelta di entrare nel settore beauty rafforza la vocazione lifestyle del marchio, con dispositivi che uniscono design e tecnologia.

I primi negozi Dreame in Italia

Parallelamente alle novità di prodotto, Dreame ha annunciato un passo strategico di grande rilievo: l’apertura dei primi due store monomarca in Italia, in collaborazione con Accessory Line. Si tratta di un traguardo importante per rafforzare il rapporto diretto con i consumatori italiani e offrire esperienze immersive e servizi locali.

Il Flagship store a Milano e lo store di Oriocenter a Bergamo

Il primo negozio ha aperto al CityLife Shopping District, uno dei quartieri più esclusivi di Milano. Con i suoi 130 metri quadrati, è concepito come uno spazio esperienziale, dove i clienti possono:

Scoprire l’intero ecosistema Dreame.

Partecipare a dimostrazioni interattive.

Ricevere consulenza personalizzata da personale qualificato.

Una scelta strategica che consolida la presenza del marchio in una delle capitali europee della moda e del design.

Il secondo store si trova all’interno del centro commerciale Oriocenter (Orio al Serio, Bergamo). Con 110 metri quadrati di esposizione, è una vetrina ideale per intercettare un pubblico eterogeneo e offrire accesso diretto alle soluzioni più innovative del brand.

Un modello “online + offline”

Grazie al supporto di Accessory Line, Dreame unisce canale digitale e presenza fisica. Questo approccio “phygital” consente di vivere un’esperienza completa, che parte dall’informazione online, passa per la prova pratica in store e prosegue con assistenza post-vendita personalizzata.

Dichiarazioni e prospettive e l’importanza dell’assistenza in Italia

Secondo Sean Chen, Managing Director Western Europe di Dreame, i due store italiani rappresentano solo l’inizio di un percorso che includerà nuovi servizi come il “try before buy” e programmi di permuta dei prodotti.

Per Guido Borso, CEO di Accessory Line, il debutto retail conferma la leadership crescente del brand e la fiducia nel mercato italiano, sostenuta da un servizio post-vendita qualificato e locale.

Oltre alla vendita, Dreame punta su una rete di assistenza dedicata. Tutti i prodotti sono distribuiti in esclusiva da Accessory Line, che gestisce anche il servizio post-vendita e le riparazioni attraverso il centro autorizzato dreameaftersales.it.

Un valore aggiunto che garantisce tempi rapidi e supporto certificato e che mira a rafforzare la fiducia dei consumatori.

Dreame a IFA 2025 ha dimostrato di voler ridefinire gli standard della pulizia domestica, con robot aspirapolvere sempre più intelligenti e organizzati accompagnati da robot da giardino, robot da piscina, aspirapolvere senza fili innovativi, soluzioni wet & dry e una linea beauty che porta tecnologia anche nella cura personale. Gli altri panel presenti raccontano di una azienda che si fermerà a queste categorie e nei prossimi mesi assisteremo ad una vera e propria invasione di prodotti Dreame in anti altri settori, almeno a livello europeo.

Parallelamente, l’apertura dei primi negozi italiani a Milano e Bergamo segna un nuovo capitolo nella storia del marchio: non più solo prodotti, ma esperienze e servizi a 360 gradi. Con il supporto di Accessory Line, Dreame si conferma un punto di riferimento nel settore, capace di offrire soluzioni smart, efficienti e vicine alle esigenze quotidiane dei consumatori italiani.