Come cambiare colore e icona alle cartelle su iPhone con iOS 26

Ecco un’altra delle piccole ma apprezzatissime novità introdotte con iOS 26, iPadOS 26 e macOS 26 Tahoe: la personalizzazione delle cartelle nell’app File.

Se aggiornate all’ultima versione del sistema operativo potete modificare infatti il colore delle cartelle ed etichettarle ulteriormente con icone o emoji, rendendo così molto più facile riconoscerle a colpo d’occhio, soprattutto quando se ne hanno molte nello stesso percorso.

Va da sé che questa personalizzazione non è solo estetica ma anche funzionale perché se si usa quotidianamente una specifica cartella, assegnandole un colore distintivo e un’icona che la renda immediatamente riconoscibile, diventa molto più facile ritrovarla nel marasma dei propri documenti digitali.

Tutto questo diventa anche più utile se le cartelle si trovano su iCloud Drive perché le stesse personalizzazioni vengono poi sincronizzate su tutti i dispositivi, uniformando così il nuovo approccio all’uso dei File condivisi tra iPhone, iPad e Mac.

Quali cartelle si possono personalizzare

Prima però precisiamo che non tutte le cartelle supportano la personalizzazione, come ad esempio quelle di sistema (Download, Comandi Rapidi e via dicendo) e alcune di quelle create da applicazioni di terze parti.

Beneficiano invece di queste nuove funzioni tutte quelle create manualmente dall’utente e che si trovano su iCloud Drive, su Dropbox (se il servizio è stato collegato all’app File) o direttamente sul dispositivo.

Come cambiare colore alle cartelle

Aprite l’app File su iPhone o iPad; cliccate il pulsante Sfoglia in basso per visualizzare tutte le posizioni disponibili; andate su iCloud Drive, iPhone/iPad o su Dropbox, a seconda di dove si trova la cartella che volete personalizzare; tenete premuto il dito sopra la cartella interessata e scegliete Personalizza cartella e tag dal menu contestuale (dovete scorrere in fondo per trovare questa voce);

5. toccate il pulsante Tag in alto;

6. selezionate il colore desiderato (assegnando appunto uno specifico tag);

7. cliccate sul segno di spunta blu in alto a destra per confermare le modifiche.

Pochi istanti di attesa e la cartella cambierà colore.

Come aggiungere un simbolo alle cartelle

Oltre al colore si può anche applicare un’icona predefinita o un’emoji che riveste la superficie centrale della cartella. Seguite le stesse istruzioni descritte in precedenza fino al punto 4, poi:

dalla schermata in primo piano, scegliete una delle icone grigie disponibili;

in alternativa cliccate sul pulsante Emoji in basso a destra per scegliere tra una di queste;



2. confermate le modifiche cliccando sulla spunta blu in alto a destra.

Anche qui un attimo di attesa per vedere applicata questa personalizzazione.

Sincronizzazione parziale se non aggiornate

Se personalizzate una cartella che si trova in iCloud Drive, le modifiche saranno visibili su tutti i dispositivi Apple aggiornati a iOS 26, iPadOS 26 e macOS 26 Tahoe.

Se il vostro iPhone è aggiornato a iOS 26 mentre il Mac è fermo a una versione precedente (prendiamo per esempio il nostro, dove gira ancora Mojave) avviene soltanto una sincronizzazione parziale del colore, per il quale verrà associato soltanto il relativo tag colorato.

Come rimuovere colore e/o icona da una cartella

Se volete ripristinare lo stile classico di una cartella, eseguite nuovamente i primi quattro passaggi descritti in questo tutorial, poi:

per rimuovere il colore : cliccate su Tag, deselezionate il colore attivo e confermate la modifica tramite la solita spunta blu in alto a destra.

: cliccate su Tag, deselezionate il colore attivo e confermate la modifica tramite la solita spunta blu in alto a destra. per rimuovere icona/emoji: cliccate sul pulsante Cancella in basso a destra e salvate cliccando la spunta blu in alto a destra.

La cartella tornerà al classico blu.

