Con AI crolla il numero dei giovani nelle aziende IT

Nelle aziende IT la percentuale di giovani dipendenti della cosiddetta Generazione Z, tra i 21 e i 25 anni, è diminuita della metà rispetto a due anni addietro: la principale causa indicata è è l’Intelligenza Artificiale AI.

Nel 2023 i lavoratori giovani rappresentavano mediamente il 15% della forza lavoro nelle grandi aziende tecnologiche pubbliche; i dati di agosto 2025 indicano che questi sono ora solo il 6,8%. La situazione non è diversa nelle grandi aziende tecnologiche private dove, nello stesso periodo, la percentuale dei giovani dipendenti è passata da 9,3% al 6,8%.

Nel contempo, l’età media di un lavoratore nel settore tech è cresciuta notevolmente in due anni e mezzo. Tra gennaio 2023 e luglio 2025, l’età media di tutti i dipendenti nelle grandi aziende tecnologiche pubbliche è passata da 34,3 anni a 39,4 anni. In ambito privato il cambiamento è meno drastico, con l’età tipica che, di media, è passata da 35,1 anni a 36,6 anni.

Persone in carriera tra i 35 e i 40 anni possono vantare competenze ancora non replicabili dalle AI, riferisce Matt Schulman, fondatore e CEO di Pave, spiegando che il discorso è diverso per chi si limita a usare strumenti quali Excel o affini senza vantare molte altre competenze.

Colossi come Salesforce, Meta e Microsoft, stanno diventando più efficienti grazie all’AI e nonostante profitti in crescita per migliaia di miliardi, stanno tagliando il personale dei gradini più bassi, per far posto all’automazione. I lavori di livello base stanno scomparendo, tra le altre cose, anche a causa degli agenti AI che hanno portato a un blocco delle promozioni, con molte aziende che hanno compreso di poter fare di più con meno persone.

La diminuzione dei posti di lavoro per la generazione Z è stata notata anche da altri studi. Tra i motivi citati in un recente sondaggio di Intelligent: la mancanza di motivazione o iniziativa (50%) e la mancanza di professionalità (46%). Altri fattori di rilievo indicati sono le “scarse capacità di comunicazione” (39%), le difficoltà con il feedback (38%) e inadeguate capacità di risoluzione dei problemi (34%).

