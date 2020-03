Drop XL di Native Union ricarica senza fili iPhone, AirPods ed Apple Watch insieme

Ve lo ricordate AirPower, l’accessorio mancato di Apple che avrebbe dovuto semplificare la ricarica senza fili di tutti i dispositivi della Mela? Ebbene, sul mercato è arrivato qualcosa di simile.

Si chiama Drop XL ed è la soluzione progettata da Native Union che consente di ricaricare contemporaneamente iPhone, Apple Watch e AirPods nella versione con custodia di ricarica wireless semplicemente poggiandoceli sopra.

Per iPhone ed AirPods c’è a disposizione un ampio tappetino con copertura in tessuto e silicone antiscivolo, molto utile per evitare di graffiare entrambi se si poggiano sulla superficie senza alcuna custodia e mantenerli al contempo ben fermi in posizione.

Apple Watch invece si può alloggiare semplicemente nel relativo supporto con piastra magnetica, inclinato per abilitare la modalità Notte e usarlo come sveglia.

Questa componente si può per altro rimuovere per via del suo intelligente collegamento USB in modo tale da facilitarne il trasporto in una borsa o una valigia o più semplicemente per usare la sola base di ricarica wireless con due dispositivi e magari sfruttare la presa USB libera per collegarvi un qualsiasi cavetto e ricaricare un terzo dispositivo con il filo.

Il resto della struttura è costruito in alluminio aeronautico, con lo stile e l’eleganza nonché il minimalismo che da sempre contraddistingue l’azienda. La stazione di ricarica è chiaramente certificata MFi da Apple ed è dotata di sensori che evitano il surriscaldamento e consentono di rilevare eventuali oggetti estranei per proteggere i dispositivi collegati.

Native Union Drop XL eroga al massimo 10W e può funzionare con qualsiasi altro dispositivo dotato di certificazione Qi e viene venduto insieme ad un cavo di ricarica con guaina in nylon intrecciato ed un alimentatore per poterlo utilizzare fino dallo spacchettamento. E’ già in vendita sul sito ufficiale nella versione color nero ardesia al prezzo di 149,99 euro.