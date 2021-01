Dropbox licenzia l’11% dei dipendenti

Solo un mese addietro Dropbox è stato indicato in diverse classifiche come una delle migliori aziende al mondo per le quali lavorare: non tutto funziona evidentemente meravigliosamente e il co-fondatore dell’azienda, Drew Houston, ha annunciato il licenziamento di circa l’11% della forza lavoro globale, in pratica 315 persone. I licenziamenti riguardano anche i vertici: è stata infatti annunciata anche la partenza del direttore operativo Olivia Nottebohm.

La promessa di non toccare nessuna posizione nel 2020 è stata mantenuta, riferisce Houston, ma il 2021 e gli anni successivi si preannunciano più complicati del previsto. La pandemia da coronavirus, con le persone che lavorano sempre più da casa e significa anche la necessità di meno persone per alcune posizioni interne, spiega Houston. Il co-fondatore di Dropbox parla ad ogni modo di tre obiettivi: continuare a sviluppare la piattaforma, offrire nuovi prodotti adatti al lavoro a distanza e migliorare la gestione in generale.

Per quanto riguarda i risultati finanziari, nel terzo trimestre i ricavi hanno superato i 487 milioni di dollari, corrispondenti a un incremento del 14% anno su anno, mentre l’utile netto è stato di 32 milioni di dollari (8 centesimi ad azione). I risultati sono stati leggermente superiori alle previsioni degli analisti di Wall Street, che ipotizzavano un giro di affari di 483,64 milioni di dollari.

Ricordiamo che a settembre dello scorso anno l'antitrust italiano ha annunciato una indagine sui servizi cloud di Apple, Google e Dropbox.

