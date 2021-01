Ci sono la fantascienza, Andy Samberg, Ben Stiller, e Andy Siara nei piani di Apple TV+

Ben Stiller, Andy Samberg e Andy Siara saranno protagonisti di un progetto sci-fi per Apple TV+. I contorni dello show fantascientifico non sono ancora stati delineati, ma secondo Hollywood Report è lecito pensare che si tratti di una serie tv basata su un’idea originale di Raphael Bob-Waksberg, creatore della serie di successo BoJack Horseman per Netflix.

Per Ben Stiller questo show sci-fi non sarebbe il primo progetto con la piattaforma di tv in streaming di Cupertino: ne ha già due in programma con Patricia Arquette. Al contrario, il duo Samberg e Siara – che l’anno scorso ha lavorato a “Palm Springs” ottenendo un discreto successo – lavorerebbe per la prima volta con Apple TV +. Sempre la rivisita specializzata in show business ha riportato, infatti, che Samberg e Siara starebbero lavorando a un progetto di fantascienza e che Apple, in competizione con gli altri giganti dello streaming tv, se lo sia già aggiudicata la scorsa settimana.

Samberg dovrebbe far parte del cast – e per ora è l’unico nome -, Siara scriverà la sceneggiatura. Nella produzione lavoreranno, invece, oltre al duo, anche Noah Hawley, tramite la casa di produzione 26Keys, e Ben Stiller con Nicky Weinstock tramite la Red Hour.

Intanto, mentre si rincorrono le voci relative alla programmazione di Apple TV + per i prossimi mesi, si parla anche di acquisizioni: il colosso del cinema MGM attraversa un periodo difficile e cerca acquirenti e, con il ribasso del prezzo, pare che Apple possa farsi avanti. Macitynet ne ha parlato in questo approfondimento.

