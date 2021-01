LG lancerà TV OLED A1 più convenienti da 48 a 77 pollici al fianco dei B1 nel 2021

Oltre ai modelli top di gamma con OLED e miniLED già annunciati, nel 2021 LG lancerà una gamma di TV OLED A1 più convenienti, con modelli compresi tra 48 e 77 pollici. A1 ha un pannello OLED 4K 50/60Hz e HDMI 2.0, che andrà ad affiancarsi a nuovi televisori OLED B1.

Oltre ai nuovi TV OLED LG C1, G1 e Z1 che sono stati ufficialmente annunciati al CES 2021, FlatpanelsHD ha condiviso informazioni ufficiali sulle gamme A1 e B1 di LG.

LG A1 sarà disponibile nei formati da 48, 55, 65 e 77 pollici. Si tratta di una gamma di televisori OLED 4K a prezzi accessibili, che contribuirà a rendere mainstream l’avanzata tecnologia di visualizzazione autoemissiva. Si otterranno neri profondi e contrasto elevato, colori accurati, qualità delle immagini HDR (con supporto fino a Dolby Vision IQ) e tempi di risposta rapidi.

Tuttavia, ci sono alcuni downgrade rispetto alle top di gamma. A1 avrà un pannello a 50/60 Hz, al contrario del pannello a 100/120 Hz di altri televisori OLED, e HDMI 2.0, il che ha senso data la sua limitazione di 50/60 Hz. Non supporterà neanche la tecnologia VRR, ma continuerà a offrire supporto allo standard eARC (comodo per le soundbar più recenti come quella di Sonos) e ALLM, che possono essere entrambi supportati su chipset HDMI 2.0. Inoltre, godranno della versione non Pro della piattaforma “OLED Motion”.

Non ci sono ancora foto per questi TV A1 e B1, così come mancano ancora dettagli ufficiali sui prezzi. Tuttavia, FlatpanelsHD ha riferito che A1 arriverà a un prezzo “significativamente inferiore”, certamente rispetto ai modelli top della gamma, anche se questa affermazione non fornisce particolari sul listino.

In ogni caso, la TV B1 sostituirà la lineup BX. La differenza tra A1 e B1 consiste nel fatto che quest’ultimo godrà di un pannello OLED da 100/120 Hz, HDMI 2.1 per il 4K120 e supporto VRR, oltre ad essere compatibile con FreeSync e G-Sync, e vantare la piattaforma “OLED Motion Pro”.

LG B1 sarà disponibile nei formati da 55, 65 e 77 pollici e sia A1, che B1, saranno supportati dal processore video Alpha 7 Gen4 dell’azienda, ed entrambi presenteranno webOS 6.0, Game Optimizer, decodifica Dolby Atmos, Apple AirPlay 2, HomeKit, Assistente Google, HGiG, modalità Filmmaker e TV Sound Mode Share. Sono inoltre entrambi compatibili con il nuovo piedistallo Gallery.

La collezione di televisori LG 2021 – che include gli LG OLED TV, i nuovi LG QNED Mini LED TV e i nuovi NanoCell TV – è in mostra nello stand virtuale di LG durante il CES 2021. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di LG sono disponibili da questa pagina.

Tutte le notizie e le novità riguardanti il CES 2021, quest’anno solo in versione digitale, sono disponibili qui.