Apple riassume con AI le recensioni su App Store

Nell’aggiornamento a iOS 18.4 (versione che nel momento in cui scriviamo è nelle mani di sviluppatori e beta tester) Apple mostra sommari generati con l’Intelligenza Artificiale AI ottenuti dalle recensioni per le app nell’App Store.

Lo fa notare il sito statbutnese MacWorld evidenziando questa novità nella beta 2 di iOS 18.4 per alcune app dell’App Store. I riassunti sono generati da Large Language Model (LLM), addestrati a mostrare i punti salienti e informazioni-chiave, dettagli visualizzati come brevi paragrafi e che tengono conto delle recensioni degli utenti.

Negli esempi che Apple mostra sul sito dedicato agli sviluppatori, le sintesi AI sfruttano il linguaggio naturale per evidenziare quello che gli utenti pensano dell’app, partendo da feedback positivi e terminando con i feedback negativi.

La Mela riferisce che le sintesi ottenute con l’AI sono aggiornate settimanalmente, man mano che arrivano nuove recensioni da parte degli utenti; questi ultimi possono selezionare con un tap una recensione e segnalare eventuali problemi.

La sintesi delle recensioni con l’AI sarà inizialmente offerta sull’App Store statunitense, per le app e giochi in inglese e mostrata solo per quelle app che vantano un numero abbastanza elevato di recensioni. Questa funzione sarà offerta entro fine anno anche sugli App Store in altri paesi.

La scelta di Apple è simile a quella di Amazon che dal 2023 usa l’AI per verificare le recensioni e anche per riassumerle. Amazon utilizza l’Intelligenza Artificiale per analizzare la recensione verificando la presenza di indicatori noti che ne rivelino la falsità. La stragrande maggioranza delle recensioni supera tale verifica di autenticità e viene immediatamente pubblicata. Tuttavia, se si sospetta un potenziale illecito, si aprono diverse possibilità.

Se la recensione è certamente falsa, Amazon procede a bloccarla o rimuoverla e, se necessario, intraprende ulteriori azioni come, ad esempio, revocare il privilegio di un cliente di recensire, bloccare gli account dei malintenzionati o persino avviare un’azione legale contro le parti coinvolte.

Se una recensione è sospetta, ma è necessario raccogliere altre prove, investigatori esperti di Amazon, specificamente formati per individuare i comportamenti illeciti, continueranno il processo di verifica cercando altri dati prima di intraprendere ulteriori azioni. Nel 2022 Amazon ha riferito di aver verificato e bloccato, grazie ad attività proattive, oltre 200 milioni di recensioni sospette sui suoi siti a livello mondiale.

