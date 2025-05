Con Duolingo gli italiani imparano giapponese, coreano e mandarino

Duolingo ha appena raddoppiato l’offerta per gli utenti italiani: d’ora in avanti chi installa l’app può infatti seguire i corsi per imparare quattro nuove lingue, tre delle quali permettono di esplorare la cultura e i modi di pensare dell’Asia.

Imparare una lingua infatti non significa soltanto tradurre parole, ma anche adottare un nuovo modo di pensare. D’altronde ogni lingua riflette una visione diversa del mondo e imparare a padroneggiarla ci costringe a riorganizzare il nostro modo di esprimerci e ragionare.

Sebbene affidarci unicamente a un’unica lingua o a traduzioni automatiche può renderci più veloci in alcuni contesti in un altro paese, come quello dei viaggi o delle vacanze, dall’altro rischia di appiattire le differenze che rendono unico il pensiero umano.

Ecco perché applicazioni come Duolingo, per chi ha tempo da investirci, rappresentano una importante opportunità per migliorare la conoscenza di una lingua secondaria o impararne da zero una nuova.

Le novità di maggio 2025

E quello annunciato da Duolingo è un aggiornamento da non farsi sfuggire. Pensate: la società ha impiegato 12 anni per creare i primi 100 corsi, mentre quasi 150 di quelli appena aggiunti sono stati sviluppati in un solo anno.

Praticamente ci troviamo di fronte alla più grande espansione di sempre in termini di volume di corsi inclusi nella piattaforma, e nello specifico per gli utenti italiani significa che ai già esistenti corsi di inglese, spagnolo, francese e tedesco, adesso si aggiungono anche portoghese, coreano, mandarino e giapponese.

I corsi appena introdotti sono pensati per i principianti (QCER A1-A2) e offrono gli strumenti interattivi tipici dell’app, come le Storie tramite cui poter allenare la lettura e la comprensione scritta, e DuoRadio, che propone invece contenuti audio per migliorare l’ascolto. Entro la fine dell’anno – specificano – verranno poi aggiunti moduli più avanzati.

Come usare Duolingo

Di Duolingo abbiamo già parlato in passato. L’ultima volta, qualche anno fa, in occasione del lancio della versione Math che si focalizza sull’apprendimento della matematica.

L’app principale, quella di cui parliamo in questo articolo e che invece offre corsi di lingua straniera, rimane gratuita (per iPhone, iPad e Android) per la maggior parte delle funzioni, e per chi lo preferisce c’è anche l’accesso via web, fruibile anche senza doversi necessariamente registrare (ma se volete mantenere i progressi e procedere con i corsi avanzati, dovrete creare un account).

Con l’abbonamento Super poi chi vuole, al prezzo di 89,99 € l’anno, non solo spariscono le pubblicità, ma vengono rimossi anche tutti i limiti per gli errori che si possono commettere durante lo studio e si ottiene l’accesso a funzioni particolari, tra cui quella del ripasso personalizzato.

Altre app

Se siete a caccia di altre applicazioni allora sappiate che qui su Macitynet avete l’imbarazzo della scelta: periodicamente pubblichiamo infatti nuovi articoli separando attraverso apposite sezioni quelle dedicate ad iPad, iPhone, Mac, Android e Windows.