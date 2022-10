Duolingo Math, gratis l’app per imparare e giocare con la matematica

A più di un anno dall’annuncio, è finalmente arrivata: l’app Duolingo Math si scarica su iPhone e iPad per rendere la matematica accessibile e divertente. Desideriamo portare un’istruzione di alta qualità a tutti sul pianeta – dichiara l’amministratore delegato dell’azienda, Luis von Ahn: «Finché ci sono persone che vogliono continuare a imparare le cose, abbiamo ancora molto lavoro da fare. Non abbiamo vinto finché non abbiamo insegnato tutto ciò che c’è da insegnare».

Per alcuni questo nome non dovrebbe essere nuovo. Duolingo infatti è l’app che insegna gratuitamente le lingue straniere e lo fa talmente bene che Apple, nel 2013, la insignì del titolo “App dell’anno”.

Gli sviluppatori sono quindi gli stessi e nel realizzare questa nuova app hanno preso spunto da molte delle funzioni dell’app per le lingue, tra cui lo stile delle animazione e gli esercizi organizzati in piccole lezioni.

Duolingo Math si divide in due sezioni: una mette in campo una matematica di livello elementare dedicata a tutti gli studenti che vogliono imparare le basi della materia, quindi moltiplicazioni, divisioni, frazioni, decimali, aree, geometria e misurazioni; l’altra invece è un corso di brain training rivolto agli adulti che vogliono migliorare le proprie abilità matematiche mentali.

Che tu stia studiando le frazioni in classe o calcolando la mancia in un ristorante, la matematica è una parte fondamentale della nostra vita quotidiana.

L’idea di varcare i confini delle lingue per dedicarsi alla matematica è nata dai risultati di un’indagine condotta dalla società riguardo l’ansia per questa materia: è risultato infatti che il 93% degli adulti negli Stati Uniti provano stress quando hanno a che fare coi numeri e circa la metà degli studenti delle scuole superiori vanno in ansia per la matematica di alto livello. Con quest’app vorrebbero quindi rendere la matematica «accessibile e divertente» per tutti.

L’app Duolingo Math è sviluppata da Duolingo Inc e purtroppo, a differenza di Duolingo, per il momento l’interfaccia è localizzata soltanto in lingua inglese; ma visto che il centro di tutto sono i numeri, non dovrebbe essere poi uno scoglio così insormontabile.

Se volete scaricarla la trovate su App Store in versione universale per iPhone e iPad: per l’installazione, questa prima versione richiede almeno 45 MB di spazio e la versione 14.0 di iOS e iPadOS. Non ci sono abbonamenti da sottoscrivere e dal punto di vista della privacy raccoglie informazioni sensibili, dati sull’utilizzo e diagnosi dell’app che vengono collegate all’identità dell’utente. Al momento non sappiamo quando sarà disponibile anche per Android.