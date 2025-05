ASUSTOR, ufficialmente disponibile il sistema operativo ADM 5.0 per NAS

ASUSTOR, uno dei più importanti produttori di soluzioni per l’archiviazione dei dati, ha annunciato il rilascio di ADM 5.0, la nuova release del sistema operativo dei propri NAS.

Tra le novità introdotte da ADM 5.0 spicca la barra degli strumenti personalizzabile, completamente riprogettata. L’interfaccia, infatti, può ora essere posizionata nella parte superiore o inferiore dello schermo, oppure nascosta automaticamente, consentendo un utilizzo più efficiente dello spazio di visualizzazione e una gestione più intuitiva delle funzionalità del sistema.

Il rinnovato approccio si riflette anche nel nuovo Storage Manager, con un layout ottimizzato pensato per mostrare con maggiore chiarezza le informazioni relative ai dischi rigidi e alle unità SSD M.2. Sono state poi semplificate anche le icone del desktop e le impostazioni delle preferenze, migliorando l’esperienza utente in termini di funzionalità e impatto visivo, mentre la pagina di login è ora in grado di adattarsi automaticamente a diverse dimensioni e orientamenti dello schermo, compresi i formati verticali.

Sul fronte della sicurezza ADM 5.0 introduce il nuovo ADM Defender, una soluzione autonoma che offre regole firewall predefinite e personalizzabili e che, grazie a funzionalità intelligenti, è in grado di bloccare attivamente connessioni IP sospette e monitorare il traffico di rete per identificare e bloccare potenziali minacce, riducendo sensibilmente il rischio di attacchi informatici.

A potenziare ulteriormente la protezione dei dati contribuisce anche il supporto all’autenticazione SSH tramite chiavi, che elimina i rischi legati all’utilizzo di password deboli o difficili da ricordare.

Con ADM 5.0 si aggiornano anche gli standard OpenSSL e i protocolli di crittografia per tutte le connessioni, a garanzia di comunicazioni più sicure, stabili e veloci sia tramite Samba (per ambienti Windows e macOS), sia attraverso FTP, Rsync o servizi web.

Un’altra novità di rilievo relativa a Samba riguarda l’introduzione del protocollo SMB multicanale, che esce dalla fase sperimentale. Questa tecnologia consente di aggregare più porte di rete per migliorare le performance di trasferimento dei dati e la tolleranza ai guasti.

ADM 5.0 beneficia anche di un importante aggiornamento del Kernel Linux, ora alla versione 6.6 LTS, che apporta significativi miglioramenti in termini di sicurezza, stabilità e prestazioni, oltre a garantire una maggiore compatibilità hardware e flessibilità nelle integrazioni.

Grazie al nuovo Text Editor, disponibile su App Central, infine, è ora possibile creare e modificare direttamente file di testo sui NAS ASUSTOR, senza necessità di utilizzare un computer.

Il nuovo ADM 5.0 è disponibile per l’installazione sui seguenti modelli di NAS ASUSTOR: AS52, AS53, AS54, AS63, AS64, Lockerstor/Gen2/Gen3, Lockerstor Pro, Flashstor Gen1/Gen2.