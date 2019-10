DxOMark testa l’audio di iPhone 11 Pro Max «E’ peggiore di iPhone XS Max»

Passo avanti per le foto, indietro per speaker e microfoni. E’ in sintesi l’analisi di DxOMark per quanto riguarda il comparto audio di iPhone 11 Pro Max che, nonostante sia vecchio di poche settimane, viene battuto dall’iPhone XS Max dello scorso anno.

Non ci siamo rimbambiti, almeno non ancora: quando diciamo DxOMark intendiamo la stessa azienda che negli anni si è fatta un nome diventando una delle fonti di riferimento quando si tratta di confrontare le fotocamere degli smartphone e che da poco ha avviato un nuovo laboratorio con lo specifico intento di schedare la qualità del comparto audio dei medesimi dispositivi.

«Le dimensioni e la qualità del display ma soprattutto le caratteristiche e le prestazioni delle fotocamere sono da molto tempo – e lo sono ancora – i principali criteri con cui gli utenti scelgono uno smartphone piuttosto che un altro» spiegano «Tuttavia sono sempre di più le persone che li usano anche per registrare video e intrattenersi con musica, film e videogiochi, perciò la qualità audio diventa anno dopo anno sempre più importante».

La società sostiene che ci sono sempre più consumatori che si chiedono quali siano gli smartphone migliori dal punto di vista audio ed è per questo che è da poco nata la divisione DxOMark Audio, la quale si avvale di una serie di protocolli – tra test che simulano le modalità con cui le persone registrano video e consumano contenuti audio oltre a diversi che eseguono misurazioni attendibili e ripetibili in maniera affidabile nel tempo.

Tra i tanti vengono analizzati il timbro, la risposta in frequenza, il bilanciamento, alti/medi/bassi, dipendenza dal volume, attacco, precisione del bassi, ampiezza, localizzazione del suono nello spazio, consistenza del volume ed eventuale presenza di artefatti, rumore di sottofondo e molto altro.

Tutto questo viene misurato con strumenti professionali e nelle medesime condizioni per ogni dispositivo per poi essere analizzati da un team di esperti del suono «Sono test scientifici che sottoponiamo ai nostri esperti che vantano un’esperienza pluriennale nei settori di ingegneria del suono e del design industriale dell’audio».

Sono test che l’azienda definisce percettivi ma non meno scientifici di quelli che effettuano da anni nell’analisi delle fotocamere in quanto sono coerenti nel tempo «I risultati ottenuti in questo momento saranno gli stessi identici che otterremmo rieseguendo lo stesso test diversi mesi dopo».

Ma tornando ad iPhone 11 Pro Max, secondo i nuovi test eseguiti da DxOMark si scopre che il miglior smartphone da questo punto di vista è il gigantesco Huawei Mate 20 X, che ha ottenuto un punteggio pari a 75. Al secondo posto c’è iPhone XS Max, cioè l’iPhone dello scorso anno che supererebbe il nuovo con un punteggio di 74 punti contro 71. Segue il duo Samsung Note10+ e S10+, separati tra loro da un solo punto (66 il primo e 65 il secondo). Completano infine la classifica Honor 20 Pro con 53 punti e Sony Xperia X1 con 45 punti.