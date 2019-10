Con l’app Nissan Charge è più facile ricaricare i veicoli elettrici in viaggio

Nissan ha lanciato una nuova app per la ricarica dei veicoli elettrici, Nissan Charge, ideata per rendere ancora più semplice l’esperienza di ricarica dell’utente. Creata in collaborazione con Plugsurfing, il primo provider europeo di servizi per la mobilità elettrica, l’app consente ai proprietari di veicoli LEAF di localizzare e accedere con una semplice registrazione a una rete di oltre 100.000 stazioni di ricarica in tutta Europa.

Disponibile per tutte le Nissan LEAF, nuove e usate, Nissan Charge consente di ricercare il punto di ricarica più adatto con un’app dedicata per smartphone Apple e Android. La ricerca può essere eseguita per modello, velocità di ricarica e sistemi di accesso, localizzando rapidamente la migliore postazione.

Gli utenti possono utilizzare l’app Nissan Charge come navigatore e, per le stazioni compatibili, avviare o interrompere il servizio di ricarica da remoto tramite smartphone o PC.

L’app Nissan Charge è anche in grado di individuare i punti di ricarica presso i concessionari e i partner del produttore, dove è posssibile accedere con tariffe concorrenziali. L’app offre la possibilità di commentare e valutare la qualità delle stazioni di ricarica per gli altri utenti.

Registrarsi è semplice: i proprietari di LEAF possono scaricare gratuitamente l’app e creare un account. Il tutto richiede un indirizzo e-mail e una password, oltre al numero di telaio (VIN) del veicolo e una carta di debito, di credito o un conto PayPal in corso di validità. Tramite l’app o il portale utente online è posssibile ordinare una chiavetta di ricarica gratuita, che garantisce sia l’accesso alla rete di ricarica sia la gestione del processo di ricarica.

La versione per iPad e iPhone richiede iOS 10.3 o versioni seguenti, è multilingua (italiano compreso) e si scarica gratis dall’App Store.

Nissan Charge è già disponibile in Italia e Germania. Nel corso del 2019 e 2020, il servizio sarà esteso anche a Belgio, Francia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Regno Unito, Spagna, Portogallo, Austria, Svizzera, Norvegia, Danimarca, Svezia, Finlandia, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia. Nissan LEAF conta oltre 430.000 unità vendute a livello globale dopo il lancio del modello originale nel 2010.

