4 settembre Dyson Cyclone reinventa l’aspirapolvere senza fili V8

Lanciato nel 2016 Dyson V8 oltre a essere l’aspirapolvere senza fili più venduto del marchio, ha segnato un’intera industria: ora con il modello Cyclone il costruttore propone l’erede di nuova generazione, riprogettato da zero, per offrire ancora più potenza e autonomia per pulizie approfondite, semplici e senza sforzo.

La potenza di aspirazione di 150 AW rappresenta un miglioramento del 30% rispetto a Dyson V8, grazie al nuovo motore a controllo digitale che funziona a 110.000 RPM rotazioni al minuto. L’autonomia di 40 minuti del modello V8 migliora sensibilmente arrivando fino a 60 minuti con Dyson Cyclone, grazie alla batteria a sette celle facilmente sostituibile dall’utente.

Per esigenze particolari e per le superfici più grandi Dyson propone una batteria intercambiabile opzionale, permettendo cos’ di raddoppiare l’autonomia in pochi istanti. Come i modelli più recenti del marchio, anche Cyclone è dotato di un avanzato sistema di filtrazione completamente sigillato, in grado di trattenere il 99,99% delle particelle fino a 0,3 micron.

Questo significa che l’aspirapolvere trattiene non solo lo sporco, ma anche allergeni, pollini e acari della polvere: entra lo sporco ed emette aria pulita in casa. Invece di dover mantenere il dito costantemente premuto sul grilletto di attivazione, come nel V8, il nuovo Cyclone è dotato di un unico pulsante che basta premere una sola volta.

Tre accessori inclusi

Nella confezione di vendita sono inclusi tre accessori per la pulizia efficace e versatile:

La spazzola Motobar anti-groviglio con alette per la rimozione di peli e capelli e setole in nylon, per detriti grandi e polvere. Mini turbo spazzola, anche questa motorizzata ma con testina più piccola per eliminare lo sporco ostinato su scale, materassi e tappezzeria. Bocchetta a lancia per pulire spazi stretti difficilmente raggiungibili e interno ai bordi.

Dyson Cyclone e V8, dieci anni di compatibilità

I prodotti Dyson sono costruiti per durare nel tempo, progettati e testati per garantire una lunga durata. Chi possiede Dyson V8 può continuare a utilizzarne gli accessori, e chi acquista Dyson Cyclone può scegliere tra una gamma completa di accessori compatibili con Dyson V8 – ogni utente può così dotarsi degli strumenti giusti per ogni esigenza di pulizia.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Dyson Cyclone sarà disponibile al prezzo di 399 euro a partire da settembre. Oltre che sul sito del costruttore, i prodotti Dyson si possono acquistare anche nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon.

Ricordiamo che Dyson propone anche la sezione Renewed sul proprio sito con dispositivi ricondizionati, garantiti e in sconto. Per tutte le notizie che ruotano attorno al mondo Dyson il link da seguire è direttamente questo.