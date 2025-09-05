Con PayPal un anno di Perplexity Pro gratis e accesso anticipato a Comet

Perplexity Pro gratis per un anno e accesso anticipato a Comet, il browser Ai che promette di cambiare il modo con cui si accedede alle informaziondi Internet.

Ecco l’offerta, che ha un valore economico di 200 dollari ma anche un significativo valore dal punto di vista dell’accesso alle innovazioni offerte dall’Intelligenza Artificiale, che possono ottenere gli utenti PayPal.

La promone è aperta a tutti coloro che hanno un account PayPal (purchè iscritti da prima del 1° settembre) e che fanno richiesta. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta e come accedere

Che cosa è Perplexity

Ricordiamo Perplexity non è un motore conversazionale pensato per generare testi o dialogare, ma un motore di ricerca AI che privilegia accuratezza e trasparenza. Ogni risposta è accompagnata da citazioni cliccabili, frutto di ricerche in tempo reale sul web: un approccio che lo rende più vicino a Google che a un chatbot classico.

Se ChatGPT serve per scrivere o ideare contenuti, Perplexity è indicato per chi vuole verificare dati e ottenere risposte precise, aggiornate e facilmente consultabili. Si colloca così a metà tra i motori di ricerca tradizionali e le interfacce AI generative ed è una alternativa per molti aspetti a Safari o Chrome (tanto che si era offerta di acquistare il browser Google se Big G fosse stata smembrata cosa che non è avvenuta)

Gli esempi d’uso sono quotidiani: domandare le ultime notizie sull’inflazione in Italia per ricevere un riassunto con fonti, chiedere le migliori cuffie Bluetooth sotto i 200 euro con comparazioni, caricare un PDF o una foto e ottenerne i punti chiave, oppure verificare la validità di un’affermazione con le fonti che la confermano.

Questa sua particolarità, come abbiamo già scritto, ha spinto diverse aziende a mettere gli occhi suoi suoi assetti. Tra le aziende interessate all’acquisto di Perplexity ci sarebbe anche Apple pronta a mettere in campo 14 miliardi di dollari.

Che cosa offre Perplexity Pro

Perplexity è disponibile anche in una versione gratuita, che consente di accedere al motore di ricerca AI con funzionalità di base ma con limiti nelle ricerche, nelle citazioni e nelle integrazioni disponibili. L’offerta PayPal, invece, sblocca per un anno intero la versione Pro, molto più completa.

10 volte il numero di citazioni nelle risposte , per approfondimenti più ricchi e verificabili.

, per approfondimenti più ricchi e verificabili. Accesso a Comet , il nuovo browser agentico con AI integrata.

, il nuovo browser agentico con AI integrata. Accesso a Perplexity Labs , l’area dedicata alle funzioni sperimentali.

, l’area dedicata alle funzioni sperimentali. Caricamenti illimitati di file e foto , per analizzare documenti e immagini con l’AI.

, per analizzare documenti e immagini con l’AI. Accesso esteso a Perplexity Research , con capacità avanzate di ricerca.

, con capacità avanzate di ricerca. Accesso esteso alla generazione di immagini .

. Accesso limitato alla generazione di video , una funzione ancora in fase di sviluppo.

, una funzione ancora in fase di sviluppo. Un abbonamento unico ai più recenti modelli di intelligenza artificiale, inclusi GPT-5 e Claude Sonnet 4.

Il valore complessivo di questo pacchetto è pari a 200 dollari all’anno.

Comet, la novità più attesa

Tra tutti i vantaggi di Perplexity Pro, il più interessante è senza dubbio Comet, il browser che porta l’AI dentro la navigazione quotidiana.

Usare Perplexity dal sito significa limitarsi alle ricerche AI con citazioni e risposte in tempo reale, mentre scaricare Comet vuol dire avere un vero browser agentico, con l’assistente sempre disponibile nella sidebar, il pulsante “Assistant” su ogni pagina e l’integrazione diretta con servizi come Gmail e Calendar. In sostanza, il sito serve per cercare, il browser per trasformare la navigazione in un’esperienza guidata dall’AI.

Comet è basato su Chromium e integra l’assistente Perplexity in una sidebar sempre disponibile, oltre a un pulsante “Assistant” sempre visibile nella parte alta del browser. Questo permette di:

Ottenere riassunti AI o domande contestuali su qualsiasi pagina visitata.

su qualsiasi pagina visitata. Restituire risposte dirette con citazioni cliccabili .

. Raggruppare o chiudere tab in base al contenuto per ridurre la distrazione.

Cercare voli, offerte o informazioni complesse come se si dialogasse con un assistente personale.

Integrarsi con servizi quotidiani come Gmail e Google Calendar , evidenziando email importanti e persino suggerendo risposte.

, evidenziando email importanti e persino suggerendo risposte. Interagire con piattaforme come Instacart, ad esempio aggiungendo prodotti al carrello tramite comandi all’AI.

Prima di questa offerta, Comet era accessibile solo agli abbonati al piano Max (200 dollari al mese) o tramite codici di invito da parte di utenti già registrati. Ora invece, con PayPal, si entra senza lista d’attesa né referral, semplicemente attivando la promozione.

Come attivare l’offerta in Italia

Gli utenti italiani possono approfittare dell’iniziativa PayPal in pochi passaggi:

Collegarsi al link ufficiale: https://www.perplexity.ai/join/p/paypal-subscription Selezionare PayPal come metodo di attivazione. Accedere o creare un account Perplexity. Confermare l’attivazione del piano Pro gratuito per 12 mesi.

L’abbonamento resta gratuito per un anno, al termine del quale si rinnova automaticamente al prezzo corrente, ma può essere disdetto in qualsiasi momento dal proprio account. Comet si scarica dal sito ufficiale di Perplexity per Windows e Mac ed è disponibile anche come app mobile, attualmente in fase di distribuzione.

L’offerta è valida fino al 31 dicembre 2025 e non può essere attivata da chi ha già avuto Perplexity Pro in passato. Inoltre, chi ha aperto un account PayPal dopo il 1° settembre 2025 deve attendere 30 giorni prima di riscattare la promozione.