Con Dyson DS60 Piston Animal Submarine capelli e peli non sono un problema

Dyson presenta il nuovo aspirapolvere senza filo DS60 Piston Animal Submarine, progettato per offrire una pulizia completa della casa con un’attenzione particolare alla rimozione di polvere e capelli, anche molto lunghi, senza che si formino grovigli. Tra le novità principali spicca la nuova spazzola conica doppia, progettata per espellere i capelli più lunghi e adattarsi automaticamente a tutti i tipi di pavimento, consentendo una pulizia accurata di superfici dure e tappeti.

Il motore Dyson Hyperdymium da 900 watt garantisce una potenza di aspirazione costante di 315 Airwatt, il 50% superiore rispetto ai modelli precedenti, mentre la spazzola All Floor Cones Sense, dotata di due coni, impedisce che i capelli si avvolgano attorno al rullo, espellendoli direttamente nel contenitore.

Questa spazzola, spiega il produttore, è in grado di rilevare intelligentemente i cambi di superficie, regolando automaticamente la potenza e la velocità di rotazione della spazzola per ottimizzare la pulizia sia su pavimenti duri che su tappeti. Presente l’apprezzata illuminazione a LED che permette di individuare al volo anche la polvere invisibile.

Spazzola Submarine

Il modello include anche la spazzola Submarine 2.0, una spazzola lavapavimenti aggiornata che impiega un rullo in microfibra motorizzato ad alta densità per la rimozione di sporco e macchie liquide, con un serbatoio da 300 ml che copre fino a 110 mq. Questa spazzola offre inoltre una tecnologia di controllo dell’idratazione per un rilascio d’acqua mirato e una modalità potenziata per macchie ostinate.

Il contenitore CleanCompaktor di Dyson DS60 Piston Animal è dotato di tecnologia di compressione della polvere e detriti che consente di trattenere fino a 30 giorni di sporco. È stato riprogettato per assicurare che venga svuotato in modo igienico grazie a una superficie interna liscia che elimina residui di polvere e capelli durante l’operazione di svuotamento.

Connesso e smart

Dal punto di vista della connettività, il dispositivo si collega all’app MyDyson, offrendo la possibilità di gestire impostazioni aggiuntive e di ricevere notifiche di manutenzione in tempo reale, quali l’indicazione per la pulizia del filtro.

Dyson DS60 Piston Animal presenta inoltre un sistema di filtrazione HEPA a cinque stadi, che cattura il 99,99% delle particelle di dimensioni fino a 0,1 micron, tra cui allergeni, batteri e virus.

L’aspirapolvere è dotato anche di strumenti integrati per la pulizia di aree difficili da raggiungere, arriva fino a 70 minuti di autonomia con batteria sostituibile, e include tre accessori principali: la spazzola multifunzione, la bocchetta a lancia e la mini turbo spazzola anti-groviglio 2.0, che migliora l’efficacia nella raccolta di capelli e peli.

Dyson DS60 Piston Animal, disponibilità e prezzo

Il Dyson DS60 Piston Animal sarà disponibile a partire da settembre al prezzo di 849 euro, mentre la versione Animal Submarine sarà proposta a 999 euro. Oltre che sul sito del costruttore, i prodotti Dyson si possono acquistare anche nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon.

Ricordiamo che Dyson propone anche la sezione Renewed sul proprio sito con dispositivi ricondizionati, garantiti e in sconto. Per tutte le notizie che ruotano attorno al mondo Dyson il link da seguire è direttamente questo.