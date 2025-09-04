Solo fino a mezzanotte su Amazon sconti speciali e un coupon da 15€

Amazon celebra i suoi 15 anni in Italia con un’iniziativa che punta dritto al risparmio: 15 euro di sconto immediato sugli ordini da almeno 75 euro. Ma attenzione: l’offerta si chiude questa notte.

Per approfittarne basta poco: occorre selezionare prodotti venduti e spediti da Amazon, raggiungere la soglia minima e inserire al momento del pagamento il codice IT15Y. Lo sconto viene applicato all’istante, rendendo la spesa più leggera senza ulteriori passaggi.

L’anniversario però non si limita al coupon: Amazon ha anche allestito una sezione speciale con sconti dedicati, che raccoglie centinaia di articoli di ogni categoria. Si trovano grandi marchi della tecnologia, dell’elettronica per la casa, dei piccoli elettrodomestici, della cura personale e molto altro ancora.

Il vantaggio più interessante è che le due iniziative si possono combinare. Se tra le offerte speciali trovate un prodotto di un marchio noto che, con lo sconto applicato da Amazon, arriva a toccare la soglia dei 75 euro, allora potete aggiungere anche il coupon da 15 euro. In pratica, si ottiene un doppio risparmio: quello già proposto nella pagina delle offerte e quello garantito dal codice IT15Y. È il caso ideale, ad esempio, per chi ha in mente un acquisto tecnologico o un elettrodomestico e vuole sfruttare al massimo questa occasione.

Le regole

Da notare che ci sono alcune categorie escluse. Tra queste le più notevoli per chi ci legge sono: Prodotti, contenuti e abbonamenti digitali, Dispositivi Amazon (Echo, Kindle, Fire TV, ecc.) e prodotti Apple.

Ultime ore per approfittarne

Amazon non si limita a celebrare un anniversario, ma mette in campo un vero e proprio festival di sconti che combina la convenienza delle promozioni con la certezza di un taglio immediato sul prezzo finale.

Un mix che rende questi 15 anni il momento perfetto per fare acquisti intelligenti e tornare a casa con prodotti di qualità spendendo sensibilmente meno. Meglio affrettarsi però: i coupon disponibili sono soltanto 150.000 e la promozione scade questa notte.

Ecco una piccolissima lista di prodotti su cui potete applicare il coupon con codice IT15Y (il prezzo è quello scontato prima dello sconto coupon).