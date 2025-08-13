E’ arrivata BLUETTI Elite 30 V2 Power Station Portatile, efficiente e silenziosa

Se avete bisogno di una fonte di alimentazione sia per le emergenze che per la vita in mobilità la nuova Bluetti Elite 30 V2 potrebbe essere l’apparecchio che fa al caso vostro: peso ridotto, durata delle batterie e silenziosità sono tra i punti di forza ma sono una piccolissima parte di un prodotto evoluto e compatto.

Il cuore di BLUETTI Elite 30 V2 è una batteria LiFePO₄ da 288Wh abbinata a un inverter a onda sinusoidale pura da 600W continui: tradotto, alimenta in sicurezza l’elettronica di tutti i giorni e piccoli elettrodomestici, con una riserva di energia sufficiente per molte ore di lavoro “leggero” o come backup breve in casa. Il tutto in 4,3 kg, abbastanza compatto da seguirvi in campeggio, in camper o in studio.

La tecnologia proprietaria UltraCell e una gestione termica più efficiente puntano a ridurre gli sprechi: BLUETTI dichiara un consumo in standby fino a 4,5W, un valore molto basso per la categoria. A bordo c’è inoltre un set di nove uscite che copre praticamente ogni scenario: prese AC, USB-C con Power Delivery 3.1 fino a 140W per notebook esigenti, USB-A, presa auto 12V e uscite DC. Questo mix permette di alimentare contemporaneamente più dispositivi, dal portatile al frigo portatile, senza adattatori complicati.

Il pacco batteria LiFePO4 permette di sfruttare oltre 3.000 cicli prima di scendere all’80% della capacità iniziale. Per l’utente significa anni di utilizzo con prestazioni stabili, anche grazie al BMS che controlla tensioni, correnti e temperature cella per cella. La garanzia di 5 anni, offre un orizzonte temporale non comune su prodotti di questa fascia.

In casa, uno degli elementi distintivi è la modalità UPS con commutazione a 10 ms: in caso di blackout la Elite 30 V2 passa a batteria abbastanza in fretta da mantenere in vita modem, router o un mini-PC, evitando riavvii e perdita di lavoro.

L’implementazione UPS è “smart”: l’utente può scegliere quattro modalità (Standard, Tempo di utilizzo, Priorità fotovoltaica, Personalizzata) per decidere quando ricaricare dalla rete, quando privilegiare il solare e come gestire il livello di carica. È un approccio comodo per chi cerca un backup discreto ma configurabile.

Oltre alla presa di rete e all’auto 12V, la Elite 30 V2 integra un controller solare con requisiti chiari: tensione a vuoto (VOC) totale 12–28V, potenza massima 200W e connettore XT60. Questo significa poterle abbinare pannelli portatili BLUETTI o di terze parti entro quel range, trasformandola in un piccolo generatore solare per lavoro sul campo o weekend off-grid.

La gestione energetica è aiutata dall’app BLUETTI (Bluetooth/Wi-Fi) che mostra in tempo reale potenze in ingresso/uscita, stato di carica, tempi residui e consente di regolare velocità di ricarica e limiti di potenza; utile la Modalità Memoria, che ripristina automaticamente le impostazioni e l’alimentazione dopo un’interruzione.

Con 600W continui (e la consueta capacità di assorbire brevi spunti più alti tipici dei carichi induttivi) copre l’elettronica IT (laptop, monitor, router), la foto/video (drone, luci LED), lo svago (altoparlanti, console) e tanti accessori a 12V. Le nove uscite consentono di evitare ciabatte e caricatori multipli: il PD 3.1 da 140W in particolare fa la differenza con i notebook di fascia alta che richiedono correnti elevate e stabili.

La scocca in ABS e il controllo termico “intelligente” mantengono rumorosità e temperature su livelli confortevoli per l’uso indoor, mentre la connettività remota semplifica il monitoraggio anche a distanza.

In sintesi, Elite 30 V2 è una proposta coerente per chi cerca un “tuttofare” compatto: 288Wh, 600W stabili, nove uscite con PD 140W, UPS 10 ms, consumi a vuoto tra 4,5 e 9W, LiFePO₄ 3.000+ cicli e garanzia 5 anni. Le nuove logiche UltraCell e l’app con profili di ricarica/uso aiutano a spremere autonomia e a ridurre sprechi, mentre il solare (12–28V, 200W, XT60) aggiunge flessibilità off-grid.

Su Macitynet la stiamo provando da diversi giorni in svariate condizioni e con tanti accessori e pubblicheremo a breve la recensione completa.

BLUETTI Elite 30 V2 è disponibile per l’acquisto dal 13 Agosto ed è in offerta lancio sul sito Bluetti sia come prodotto singolo sia in combinazione con i pannelli solari portatili dell’azienda. Potete ottenere un ulteriore sconto del 5% inserendo il codice sconto MAC5

Elite 30 V2, prezzo di listino €269 €, in offerta lancio a 199 € – 5%

Elite 30 V2 + Pannello Fotovoltaico PV60F a 398 €, in offerta lancio a 298 € – 5%

Elite 30 V2 + Pannello Fotovoltaico PV100 a 498 €, in offerta lancio a 348 € – 5%

Elite 30 V2 + Pannello Fotovoltaico PV200D a 698 €, in offerta lancio a 498 € – 5%