Con e-PRIAM il passeggino diventa elettrico

Spingere il passeggino non è più faticoso: prendendo spunto dalla tecnologia delle e-bike, la tedesca Cybex ha infatti appena presentato e-PRIAM, un vero e proprio passeggino elettrico. Ad una prima occhiata le differenze con un passeggino tradizionale non si notano: e-PRIAM appare infatti snello ed elegante sebbene al suo interno integri una tecnologia di ultima generazione che ne agevola gli spostamenti in città collinari e su terreni accidentati.

Tutto il sistema è alimentato a batteria ricaricabile – dall’1-5% al 100% in circa sei ore – con una durata tra circa 8-45 km in base al carico e alle condizioni (è presente un indicatore di batteria con cinque LED nell’asse posteriore). Nel manubrio sono presenti dei sensori che monitorano lo sforzo di spinta e trazione, mentre un algoritmo intelligente guida i motori integrati nel telaio per aggiungere supporto quando richiesto, dando ai genitori una mano quando ne hanno più bisogno.

Ad esempio quando si viaggia in salita i sensori del manubrio rilevano la pressione di spinta e l’algoritmo aggiunge il supporto di conseguenza. Il risultato è che i genitori percepiranno come se stessero camminando su una strada pianeggiante. Al contrario quando si percorre una discesa i sensori rilevano la pressione sul manubrio e viene aggiunto il supporto per rallentare la discesa del passeggino.

E’ inoltre presente una funzione che aggiunge supporto quando si spinge il passeggino su terreni accidentati o irregolari come ciottoli, sabbia, strade di campagna, fango, neve o ghiaia, con il risultato che sembrerà di passeggiare su un marciapiede liscio. Queste funzioni possono essere attivate o disattivate a piacimento pigiando un pulsante posizionato sull’asse posteriore del passeggino.

1 di 5

Per il resto e-PRIAM non è diverso da altri senza elettricità: è un 4-in-1 che può ospitare la seduta standard, la navicella LUX oppure LITE e un seggiolino auto per bambini. Sono infatti disponibili diverse combinazioni che offrono la possibilità di scegliere tra diversi colori eleganti o edizioni speciali. Per chi fosse interessato all’acquisto segnaliamo che sarà disponibile in negozi selezionati a partire da luglio 2019 ad un prezzo compreso tra circa 1.200 euro e 2.200 euro a seconda degli accessori inclusi.