Due MacBook Pro 13″ 256 GB solo 1269,67 euro, prezzo incredibile

Oggi è proprio il giorno dei super sconti su Amazon. Dopo iPhone XR 128 Gb a 679 euro ed Apple Watch a partire da 277 euro, ecco un MacBook Pro 13 con quasi il 30% di sconto. Il modello in promozione è quello da 256 GB proposta a 1269,67 euro invece che 1799 euro. Un ribasso incredibile considerando che stiamo parlando di quasi il 30% di sconto.

Le macchina che potete acquistare con uno sconto così grande è quello ancora oggi in vendita anche dopo l’aggiornamento dei processori dei modelli da 15″. Vi ricordiamo i “dati di targa”

Processore Intel Core i5 dual-core di settima generazione

Velocità fino a 2,3 GHz (Turbo Boost fino a 3,6GHz)

Display Retina da 13″ (2560×1600 a 227 pixel per pollice)

Intel Iris Plus Graphics 640

8GB di memoria LPDDR3 a 2133MHz

Due porte Thunderbolt 3 (USB‑C)

Fino a 10 ore di autonomia

Trackpad Force Touch

Il MacBook Pro 13″ è un prodotto particolarmente interessante per chi cerca il miglior compromesso possibile nel mondo Apple tra prezzo e prestazioni. La ridotta capacità di memoria potrebbe non essere un problema per chi si occupa di testo, editing di codice o foto leggere. È anche possibile usare dischi esterni che saranno velicitissimi grazie alle porte Thunderbolt 3.

Da segnalare che il MacBook Pro da 128 GB costa più di questo modello da 256 GB e non solo per prezzo ufficiale, ma anche su Amazon. Questa coincidenza, spinge a raccomandare un acquisto a repentino anche perché a magazzino Amazon ne denuncia solo due.

