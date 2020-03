Ecco come dovrebbe essere Fitbit Charge 4: le foto

C’è una nuova immagine che mostra quel che dovrebbe essere il prossimo Charge 4 di Fitbit. Il condizionale è d’obbligo perché dell’immagine che sta circolando in rete in queste ore non c’è alcuna ufficialità se non che, per colori, illuminazione e stile, sembra proprio una di quelle utilizzate dalle aziende per pubblicizzare i prodotti nei canali tradizionali.

C’è insomma il classico sfondo bianco con le luci che vanno a dare risalto ai punti forte del dispositivo, in questo caso l’ultima versione del bracciale fitness di Fitbit che potrebbe essere presentato prossimamente, dalle cui immagini emerge una piacevole trama romboidale in rilievo per i cinturini, la stessa che per altro troviamo anche nella versione 3 del medesimo smartband.

In effetti se confrontiamo questa immagine con una di quelle presenti sul sito ufficiale che pubblicizzano il Fitbit Charge 3, le differenze sono pressoché minime. Il design infatti appare invariato così come le caratteristiche dello schermo touch, che dovrebbe essere ancora una volta un OLED in scala di grigi. L’unica differenza che si percepisce in effetti è proprio qui, nella risoluzione del testo impresso nel display, che appare leggermente più chiara, a suggerire forse che è impiegata una nuova tecnologia che ne migliora la visibilità.

Per il resto come dicevamo non sembrano esserci differenze a livello estetico. Stando alle voci che circolano da mesi le novità più importanti infatti saranno dentro. Secondo le indiscrezioni ci dovrebbe infatti essere il chip NFC che abilita i pagamenti dal polso, caratteristica che fino ad oggi è presente soltanto nell’edizione speciale del Fitbit Charge 3.

Si vocifera anche che il display dovrebbe essere sempre attivo alla stregua di quanto già fa Apple Watch Series 5 ed alcuni dei suoi principali concorrenti: in tal caso ciò vorrebbe dire che Fitbit è riuscita a ridurre i consumi energetici ad un punto tale da consentire all’utente di mantenere lo schermo sempre acceso pur consumando un quantitativo minimo di energia da offrirgli una buona autonomia complessiva.

Quel che ancora più probabilmente cambierà sarà invece il prezzo: la fonte che ha condiviso l’immagine infatti sostiene che il Fitbit Charge 4 costerà circa 10-12 euro in più del suo predecessore, un prezzo tuttavia giustificabile se queste saranno realmente le novità introdotte con il nuovo modello.