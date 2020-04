Ecco i nuovi abbonamenti Microsoft 365 Personal e Family

Microsoft annuncia nuovi abbonamenti Microsoft 365 Personal e Family, adesso disponibili, e che offrono nuove funzionalità per aiutare gli utenti ad essere ancor più organizzati, sicuri e creativi, sia in ambito lavorativo sia nella vita privata. Ecco tutte le novità.

Tra le nuove feature è disponibile adesso Microsoft Editor come estensione dei browser Microsoft Edge e Google Chrome, in grado di offrire consigli di scrittura indipendentemente dall’attività in corso, che si tratti della stesura di una mail, piuttosto che di un post sui social, o la creazione di una storia su Facebook. Grazie a questa funzionalità sarà possibile scrivere in tutto il web in modo più chiaro e conciso.

Ancora, PowerPoint Presenter Coach è lo strumento che, grazie all’utilizzo della intelligenza artificiale, aiuta gli utenti a preparare i propri discorsi in inglese, con nuove funzioni che offrono un feedback in tempo reale sul tono di voce utilizzato, suggerimenti grammaticali e su come formulare il proprio discorso in modo più efficace. Utilizzando la tecnologia intelligente, PowerPoint Designer, grazie all’abbonamento, si avrà accesso a oltre 8.000 immagini e 175 video in loop, oltre a 300 caratteri e 2.800 icone.

Non manca poi la Premium Creative Content in Office, un strumento per l’impaginazione dei propri documenti che mette a disposizione oltre 8.000 immagini e 175 video in loop della libreria Getty Images, 300 nuovi font e 2.800 nuove icone per la creazione delle presentazioni. Peraltro, in questo particolare momento storico in cui ragazzi e bambini imparano da casa, Microsoft mette a disposizione una grande varietà di modelli di apprendimento domestico come flash card alfabetiche, un log di lettura in Word, tabelle di moltiplicazione in Excel e altro ancora.

Inoltre, gli abbonati avranno a disposizione 200 nuovi template per Word, Excel e PowerPoint grazie a Premium Office templates. Ultima, ma non per importanza, la nuova funzionalità Meet Now di Skype, che permette di connettere gratuitamente fino a 50 persone in pochi click.

Le nuove licenze e abbonamenti Microsoft 365 Personal e Microsoft 365 Family per 6 account (6 utenti contemporanei su Mac Windows, iPhone, iPad e Android) hanno un costo, rispettivamente, di 69 e 99 euro all’anno e si acquistano sul Microsoft Store e presso i principali rivenditori. Su questa pagina del sito Microsoft tutti i dettagli degli abbonamenti e la possibilità di acquistarli direttamente.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Microsoft Office e di Microsoft sono disponibili ai rispettivi collegamenti.