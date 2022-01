Ecco il massaggiatore shiatsu con airbag per le mani dei gamers

Il gaming è una cosa seria, e c’è chi lo fa per mestiere, spendendo ore e ore davanti al PC. Può sembrare roba da poco, queste sessioni medio lunghe potrebbero alla lunga stancare le mani. Ecco allora che l’azienda giapponese Bauhutte ha creato un massaggiatore per alleviare le sofferenze dei gamer professionisti.

Il massaggiatore per mani in questione prende il nome di MSG-01H-BK , e funziona per entrambe le mani. E’ formato da un airbag a 15 strati per ogni dito e una piastra shiatsu per il palmo. Offre due opzioni di funzionamento principali: una modalità Shiatsu per l’intera mano e una che si concentra sull’allungamento delle dita.

Ci sono alcune impostazioni di intensità variabili e una funzioni scalda mani opzionale che dovrebbe servire a migliorare la circolazione. L’unico sforzo richiesto al giocatore sarà quello di far scorrere la mano lateralmente per massaggiare anche il pollice. Il massaggiatore si spegne automaticamente dopo 10 minuti e Bauhutte suggerisce di utilizzare il dispositivo prima delle sessioni di gioco per riscaldare le mani, durante le pause e successivamente per ritonificare.

Mentre alcuni potrebbero deridere un massaggiatore per le mani per i giocatori, non è un’idea troppo ridicola. Molti concorrenti di eSport usano scaldamani tra un round e l’altro per assorbire l’umidità, mantenere le dita tostate e migliorare la circolazione. Alcune organizzazioni di eSport impiegano una massaggiatrice per mantenere i giocatori in condizioni ottimali.

Altre aziende hanno realizzato massaggiatori per le mani, anche se Bauhutte sta commercializzando questa sua versione proponendola come periferica per i giocatori. Ha attirato l’attenzione l’anno scorso per il suo letto da gaming, con l’azienda vende una vasta gamma di mobili e accessori pensati proprio per i giocatori. Ah sì, c’è perfino il massaggiatore portatile per i piedi.

Il massaggiatore per le mani di Bauhutte è disponibile solo in Giappone per ora e costa circa 150 dollari al. Come osserva Kotaku, l’azienda ha un sito in lingua inglese, quindi potrebbe presto offrire il dispositivo anche altrove.

Se siete dei gamer professionisti potreste trovare qualcosa di interessante in questa nostra sezione del sito dedicata.