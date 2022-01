CES 2022, Samsung svela il telecomando che si carica via onde radio

La fiera vera e propria inizia mercoledì 5 gennaio, ma come sempre i due giorni immediatamente precedenti sono dedicati agli annunci e ai comunicati stampa che i più importanti colossi della tecnologia rilasciano prima di mostrare novità e prodotti negli stand fisici o digitali, viste le numerose defezioni dovute al Covid: oltre ai diversi nuovi televisori, monitor e non solo, Samsung svela al CES 2022 il nuovo telecomando per i suoi televisori in grado di caricarsi tramite le onde radio.

Si tratta di una versione migliorata del telecomando introdotto in occasione del CES 2021 dotato di un piccolo pannello solare sul retro per mandare in pensione le batterie usa e getta. Il nuovo modello migliorato, segnalato da Engadget, è in grado di raccogliere i segnali radio provenienti dai router Wi-Fi per trasformarli in energia, un’altra soluzione che secondo il costruttore permette di mantenere più a lungo la carica della batteria integrata.

Questa caratteristica si affianca così alla ricarica tramite pannello solare, possibile sia tramite luce naturale che artificiale: in alternativa per abbreviare i tempi di ricarica è sempre possibile effettuarla tramite cavo USB-C. La raccolta di onde radio per trasformarle in energia per il funzionamento è possibile esclusivamente per dispositivi a basso consumo, tra cui rientrano senza dubbio i telecomandi per televisori.

Samsung precisa di aver studiato anche altre soluzioni che forse vedremo in futuro, inclusa quella di sfruttare l’energia cinetica per produrre energia quando il telecomando viene mosso e scosso, oppure un’altra basata sulla raccolta dell’energia delle vibrazioni che si creano quando il microfono integrato rileva suoni. Oltre al classico modello in colore nero, Samsung annuncia che introdurrà anche una versione di colore bianco che si abbina meglio ai suoi televisori più lifestyle, inclusi i modelli delle serie The Frame, Serif e Sero.

Già lo scorso anno il costruttore ha stimato che l’adozione di telecomandi a energia solare potrebbe evitare 99 milioni di batterie usa e getta nel giro di 7 anni.

