Ecco il nuovo altoparlante Google Nest, tra max e mini

Google Nest rilascia una prima immagine ufficiale, e un video teaser, per il suo prossimo altoparlante smart. Il team non ha atteso troppo, dopo che sono trapelate foto ufficiose provenienti dagli enti di certificazione, e così ha presentato in via ufficiale l’immagine il suo ultimo speaker. Ecco come è fatto.

A livello visivo si pone a metà strada tra il Google Mini e il Google Max, avendo una grandezza media. Sebbene manchino dettagli ufficiali e specifiche tecniche, a giudicare dalle voci che possono essere ritrovate in rete, questo dispositivo dovrebbe essere il rivale del Sonos One.

Il design, come rivela anche engadget, non stupisce più di tanto, risultando all’apparenza semplice e squadrato, con un rivestimento in tessuto che richiama le precedenti versioni Mini e Max, anche se questo dispositivo sembra leggermente più curato.

In effetti, dopo la release di quattro anni fa dell’originale Google Home, si iniziava a sentire la mancanza di un dispositivo aggiornato. Ancora non è dato conoscere la data di release, né in quali mercati arriverà ufficialmente. Ricordiamo che ad oggi, sebbene in Italia siano presenti la quasi totalità degli altoparlanti Nest, non è mai arrivato in via ufficiale il modello Max.

