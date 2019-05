tado° Controllo Climatizzazione Intelligente ora funziona con HomeKit e costa pure meno

tado°, azienda leader nella gestione intelligente del clima domestico, presenta il nuovo Controllo Climatizzazione Intelligente V3+.

Il dispositivo è ora direttamente compatibile con Apple HomeKit oltre a Assistente Google a Alexa viene proposto assieme ad un nuova app che permette di connettere climatizzatori e pompe di calore al Wi-Fi dell’abitazione sostituendo così il telecomando a infrarossi.

L’app integra anche una analisi del confort della stanza per aiutare l’utente a sfruttare al meglio il sistema di raffrescamento.

Il prodotto è disponibile a partire da oggi al prezzo di 99,99 Euro Iva Compresa presso i maggiori rivenditori in Europa e su Amazon in Italia

Nuova app per un’abitazione più salutare

Con sempre maggior enfasi sull’importanza di un clima salubre in casa, l’app introduce un design rinnovato e diverse nuove funzionalità, come la Skill Benessere Ambientale, che misura la freschezza dell’aria all’interno e all’esterno dell’abitazione. L’app fornisce inoltre consigli per ottenere una qualità dell’aria ottimale, utile a migliorare la qualità del sonno e la produttività, oltre a ridurre il rischio di prendere il raffreddore.

La Skill Benessere Ambientale completa una serie di funzionalità come Geolocalizzazione, Rilevamento Finestra Aperta, Integrazione Dati Meteo, e report energetici dettagliati che permettono di risparmiare energia e migliorare il comfort. Gli utenti possono anche utilizzare la Programmazione Intelligente e impostazioni specifiche per minimizzare il rumore prodotto dal condizionatore modificando la velocità dell’aria e la durata della modalità scelta.

Coloro che desiderano completa automazione nella gestione del loro clima domestico possono sottoscrivere la Skill Auto-Assist al costo di 2,99€ al mese o 24.99€ all’anno. Con Auto-Assist, le Skill Geolocalizzazione e Rilevamento Finestra Aperta (nuova per questo dispositivo) sono automatizzate e agiscono sul condizionatore o sulla pompa di calore quando necessario senza inviare notifiche all’utente.

Un veloce unboxing

In attesa di una recensione più approfondita che arriverà nei prossimi giorni ecco un unboxing del prodotto che è effettivamente installabile in pochissimi minuti.

Integrazione con Apple HomeKit e altre piattaforme smart home

Gli utenti Apple HomeKit possono adesso integrare Controllo Climatizzazione Intelligente V3+ nella loro app Casa. In questo modo potranno chiedere a Siri di cambiare la temperatura e aggiungere l’aria condizionata alle scene e alle automazioni. Come i Termostati Intelligenti V3+, il nuovo Controllo Climatizzazione Intelligente si integra perfettamente anche con l’Assistente Google e Amazon Alexa.

Abbinamento velocissimo al vostro condizionatore o pompa di calore

Macitynet ha assistito e “collaborato” alla presentazione italiana in anteprima. Grazie all’installazione Homekit l’abbinamento tra il vostro smartphone e il controller è velocissima come pure l’individuazione del modello di condizionatore abbinato: Controllo Climatizzazione Intelligente non si limita a gestire accensione, spegnimento e temperatura ma anche velocità delle ventole e demudificazione quando questa e’ necessaria.

“Il nostro nuovo Controllo Climatizzazione Intelligente è progettato per migliorare il sistema di condizionamento e completare la tua casa” afferma Christian Deilmann, co-fondatore e Chief Product Officer di tado°. che ci ha mostrato dal vivo il nuovo prodotto installato in un locale di Milano. “Si installa facilmente in pochi minuti, è semplice da utilizzare, e si adatta a tutti gli stili d’interni con il suo design discreto. tado° è l’accessorio perfetto per godere di una casa fresca, confortevole e, al contempo, risparmiare energia”.

Come detto Il prodotto è disponibile a partire da oggi al prezzo di 99,99 Euro Iva Compresa presso i maggiori rivenditori in Europa e su Amazon in Italia.