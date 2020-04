Ecco la smartband con auricolari True Wireless integrati: un 2 in 1 in offerta a 43,79 euro

In effetti questa mancava. Ecco all’ora che una smartband diventa, oltre che un compagno ideale per il fitness, anche un contenitore per gli auricolari true wireless. Il modello in promo su eBay costa 43,79 euro, davvero piccolo se si considera il valore delle due periferiche. Clicca qui per acquistarla.

Il braccialetto intelligente può essere utilizzato, oltre che per tutte le attività di tracciamento fisico consuete, anche come case e caricatore per le cuffie.

All’apparenza sembra una Mi Band di Xiaomi, e come questa è in grado di tracciare le attività quotidiane, fornendo dati su frequenza cardiaca, passi, distanza, calorie bruciate, minuti di attività, oltre alla parte delle notifiche, grazie alle quali visualizzare le chiamare e i messaggi ricevuti direttamente al polso.

Al di sotto del display, che può essere letteralmente sollevato, sono presenti gli auricolari TWS con supporto Bluetooth 5.0 BT, che risultano essere compagno ideale per la smartband, così da poter uscire a fare jogging senza dover necessariamente portare con sé più periferiche separate.

Il braccialetto intelligente è ricaricabile tramite USB magnetico, e a sua volta funge da case e caricabatterie per gli auricolari. Il bracciale gode di una memoria di 512kb + 16kb e offre uno schermo a colori da 0,96 pollici, con risoluzione di 160 x 80 pixel. E’ alimentato da una batteria ricaricabile da 110 mAh, mentre gli auricolari ne integrano una più piccola da 28 mAh.

Il bracciale supporta Android 4.4 e versioni successive, iOS 8.0 e versioni successive e ha dimensioni davvero contenute in 10 x 9.6 x 5.3 cm con un peso complessivo poco superiore a 140 grammi.

Questa particolare smartband con auricolari true wireless inclusi si acquista in offerta su eBay direttamente a questo indirizzo, al prezzo di 43,79 euro. Clicca qui per acquistare.