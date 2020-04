Total War Shogun 2 è completamente gratis per Mac fino all’1 maggio

Total War Shogun 2, vero e proprio titolo di riferimento per gli amanti dei giochi di guerra, strategia e combattimenti in tempo reale, è gratis per Mac fino all’1 maggio, oltre che per PC Windows e Linux. Risparmiate 29,99 euro e correte a scaricarlo.

Total War Shogun 2 è un apprezzatissimo titolo di Sega, sviluppato da Creative Assembly per PC nel 2011. Non lasciatevi ingannare dagli anni del titolo, perché risulta ancora un vero e proprio punto di riferimento del genere per tutti i giocatori. Come si può facilmente intuire, il giocatore compirà un salto nel passato, fino al Giappone Feudale del periodo Sengoku del 16esimo secolo, mettendosi a capo di uno dei 9 clan che lottano tra loro per ottenere la supremazia militare, quella economica ma soprattutto con l’obiettivo di predominare su tutti gli altri clan, per unificare il paese sotto un unico regno, quello dello Shogun appunto.

Da notare che anche le espansioni di gioco a Total War: Shogun 2 sono tutte in offerta, e si portano a casa con una manciata di euro, mentre sul gioco completo di base lo sconto è del 100%: risparmierete ben 29.99 euro.

Il titolo offre un riuscito mix di combattimenti con gestione in tempo reale, abbinati a sessioni di strategia e pianificazione con gestione a turni. Dopo aver scelto uno del 9 clan disponibili, ognuno con caratteristiche e abilità differenti, dovremo gestire economia, crescita ma anche diplomazia e manovre politiche nelle aree sotto il nostro controllo e non solo. Oltre alla costruzione degli edifici, potremo anche arruolare Ninja, veri agenti speciali del passato, oppure inviare Geishe per spiare le attività dei nemici.

Dalla gestione a turni si passa alle scelte strategiche e al comando diretto delle truppe sul campo con azione più simile ai titoli arcade, tutto in tempo reale con grafica 3D. Le ricostruzioni con grafica molto curata offrono una trasposizione affascinante su schermo delle campagne, città e paesi del Giappone antico. In questi scenari evocativi il motore di gioco gestisce allo stesso modo un numero limitato di truppe per combattimenti locali ristretti, fino alle grandi battaglie che includono migliaia di soldati per le guerre su larga scala.

Trattandosi di un titolo disponibile da tempo i requisiti hardware minimi sono alla portata di numerosi Mac; sono richiesti almeno macOS 10.9.5, processore da 1,8GHz, 4GB di RAM e scheda video con 256MB di memoria. Invece i requisiti consigliati prevedono macOS 10.10.3, processore da 2,4GHz, 8GB di memoria RAM e scheda grafica con 2GB di RAM.

Potete scaricare Total War Shogun 2 gratis per Mac direttamente su Steam a questo indirizzo. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Videogiochi sono disponibili da questa pagina.