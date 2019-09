Ecco l’offerta che stavate aspettando: iPad Pro 11″ in sconto su Amazon fino al 18%

Torna a una buona offerta per chi cerca un iPad Pro: su Amazon i modelli da 64 GB e 512 GB sono scontati del 18% mentre il più capiente con 1 TB di capacità è scontato del 13%. L’offerta è da segnalare visto che stiamo parlando del più corazzato dei modelli di nuova generazione.

Si tratta di un dispositivo completamente rinnovato rispetto al modello di metà 2017 in quanto offre:

Display Liquid Retina edge-to-edge da 11″ con ProMotion, True Tone e ampia gamma cromatica

Chip A12X Bionic con Neural Engine

Face ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay

Fotocamera posteriore da 12MP, fotocamera frontale TrueDepth da 7MP

Audio a quattro altoparlanti con suono stereo ancora più ampio

Wi-Fi 802.11ac

Porta USB-C per ricarica rapida e connessione di accessori

Questo iPad è in grado di sfruttare tutte le più recenti innovazioni che trovate in iPadOS ed è l’ideale per chi non ha necessità di archiviare grandi file, operazione del resto che da qualche settimana, con il citato iOS 13, è possibile fare anche su chiavette esterne o addirittura Hard Disk.

In offerta trovate:

Se il prezzo vi interessa vi diamo la consueta raccomandazione: comprate subito, perché prezzi così bassi, il più basso in assoluto di Amazon su questo prodotto e anche i più bassi che troverete da rivenditori affidabili e con le stesse garanzie di Amazon, potrebbe non durare a lungo.

Se l’offerta di questa pagina non risultasse più disponibile consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.