Ecobee Premium previsto con supporto Siri e Alexa

L’azienda che si occupa di accessori per case intelligenti Ecobee sembra pronta a rilasciare due nuovi termostati smart, Ecobee Enhanced ed Ecobee Premium. Il modello Enhanced è apparso in un post su Reddit, mentre la versione Premium è trapelata tramite un listino del Canadian Tire, come segnala ZatzNotFunny. Questi nuovi dispositivi sembrano destinati a rivedere e aggiornare la linea esistente di termostati Ecobee, composta da Ecobee3 Lite del 2016 e Ecobee SmartThermostat del 2019 con controllo vocale.

Il modello Ecobee Premium potrebbe sostituire l’ammiraglia SmartThermostat da 250 dollari, circa 235 euro. Avrà ancora un microfono integrato con supporto per gli assistenti vocali come Alexa e Siri, ma secondo le anticipazioni, la novità per questo modello è il monitoraggio della qualità dell’aria.

Una foto del prodotto mostra l’app Ecobee che raccomanda l’apertura di una finestra per migliorare la ventilazione. Anche l’interfaccia utente del termostato sembra essere stata aggiornata per rimuovere l’ingombro visivo del predecessore e rendere le informazioni chiave, come la temperatura attuale, più grandi e leggibili sullo schermo.

Meno chiari sono i possibili miglioramenti in arrivo per il termostato Ecobee Enhanced, che sembra sostituire l’Ecobee3 Lite da 180 dollari, circa 170 euro. Dall’immagine pubblicata su Reddit sembra beneficiare della stessa interfaccia ridisegnata del modello Premium, ma ci sono meno informazioni sulle differenze funzionali rispetto alla precedente edizione. Da ricordare che all’inizio di dicembre Dave Zatz aveva riferito che il nuovo modello era in fase di sviluppo.

Non si sa quando i due termostati saranno rilasciati, ma il fatto che l’ammiraglia di Ecobee SmartThermostat sia attualmente indicata come esaurita sul sito web del costruttore e su Amazon, suggerisce che un possibile lancio potrebbe avvenire a breve.

