I Griffin, e non solo, sfrecciano su Apple Arcade dal 20 maggio

Apple Arcade si prepara ad accogliere quello che sembra essere uno dei titoli più interessanti degli ultimi mesi: stiamo parlando di Warped Kart Racers, un racing game stile Mario Kart, ma che riunirà sotto lo stesso tetto i personaggi di American Dad, I Griffin, King of the Hill e Solar Opposites. Sfrecceranno su iPhone, iPad, Mac e Apple TV il 20 maggio.

Il gioco Apple Arcade, naturalmente, sarà un download gratuito per gli abbonati e si caratterizzerà per una modalità multiplayer, 20 personaggi giocabili e 16 circuiti, ciascuno dei quali tratto degli episodi di ciascuno show.

I fan di American Dad, I Griffin, King of the Hill e Solar Opposites riceveranno questa gradita sorpresa il 20 maggio, giorno in cui Warped Kart Racers risulterà disponibile in catalogo e fruibile da iPhone, iPad, Mac e Apple TV.

I nuovi Warped Kart Racers conterranno 20 personaggi giocabili e 16 mappe diverse che presentano luoghi degli episodi preferiti dai fan dei famosi programmi TV. È incluso il supporto multiplayer, mentre le sfide quotidiane daranno ai giocatori l’opportunità di sbloccare nuovi personaggi, skin, kart e personalizzazioni Fatti coinvolgere dall’ultimo gioco di corse di kart – da solo o multiplayer – con le star degli spettacoli animati di successo della 20a televisione: American Dad!, I Griffin, King of the Hill e Solar Opposites! Scopri luoghi iconici e persino alcuni a sorpresa mentre vai alla ricerca della gloria nel mondo del kart!

I giocatori dovranno essere abbonati ad Apple Arcade o al pacchetto di abbonamento Apple One per giocare, ma questo significa che il titolo sarà scaricabile gratuitamente, e che non presenterà al suo interno pubblicità o acquisti in-app.

